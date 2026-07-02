世足運彩／莊家顯然對葡萄牙信心不夠 看好延長賽與PK專家克羅埃西亞咬盤

【文/足彩神釣手】

世界盃32強淘汰賽 葡萄牙 vs. 克羅埃西亞

比賽時間：07／03 07:00

這場32強的強強對決，由傳統豪門葡萄牙對決不死鳥克羅埃西亞。對葡萄牙而言，這不只是黃金一代證明自己的關鍵戰役，更是劍指大力神盃的起點；而克羅埃西亞則要在淘汰賽中再次展現韌性，力求阻擋豪門晉級。

葡萄牙在本屆分組賽中，雖然陣容極度豪華，但體系運轉顯得生硬。最後一輪以0-0悶平哥倫比亞，全場陷入被動，給外界留下了進攻受阻、過於依賴球員個人能力的印象，這也讓他們的市場熱度在賽前有所降溫。

葡萄牙進攻端最關鍵的點，無疑是鋒線上的老將C羅（Cristiano Ronaldo）。即便體能不如以往，他在禁區內的戰術牽制力與門前嗅覺依舊有水準。但成也C羅、敗也C羅，其他明星球員能否跳出來，才是葡萄牙的重點。然而面對克羅埃西亞極具紀律性的中後場，葡萄牙流暢度不足的弱點若是無法改善，恐怕難以在常規時間內輕易撕裂對手。

克羅埃西亞在分組賽中展現出極強的穩定性，末輪以2-1力克迦納，市場熱度正處於高點。球隊中場大腦莫德里奇（Luka Modrić）的發揮，加上曼城後衛格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol）本場應該回歸先發，正是格子軍團在淘汰賽中賴以生存的鋼鐵骨幹。

克羅埃西亞一向是淘汰賽的延長賽與十二碼專家，整體戰術紀律與防守反擊能力極強。只要克羅埃西亞能成功頂住葡萄牙開局的壓迫，並將比賽拖入他們最擅長的消耗戰節奏，以他們豐富的抗壓經驗與堅韌的防守，在常規時間內保持不敗的機會非常高。

盤口解析：

亞洲盤大致落在葡萄牙讓0.5球，後續升到0.75球，葡萄牙的星度讓他們是奪冠熱門，本就會是熱方的情況下，初盤讓的幅度不夠深，是莊家對他們的信心不夠高。就算葡萄牙能晉級，恐怕也得經過克羅埃西亞的一番纏鬥。建議關注克羅埃西亞在正規時間咬住比分。

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克羅埃西亞 +0.75（運彩盤 克羅埃西亞 讓分1:0）

預估比分：葡萄牙 1：1 克羅埃西亞

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