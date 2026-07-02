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世足運彩／無敵艦隊亞馬爾起腳了！奧地利你頂不頂得住 推西班牙讓分勝

聯合新聞網／ 文／超小咖
西班牙獲粉絲相挺。 路透
西班牙獲粉絲相挺。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 奧地利 vs. 西班牙

比賽時間：7／3 03：00

身為世界盃奪冠熱門的「無敵艦隊」西班牙，以積分7分、H組第一的身分晉級。將在洛杉磯的SoFi體育場，迎戰奧地利隊。西班牙首戰0：0維德角，隨後以4：0擊敗沙烏地阿拉伯，再以1：0擊敗烏拉圭。三場賽事合共攻入5球失0球，均是運用強大控球能力，禁區內整個小組賽，只被對手射門4次。

奧地利首戰3：1擊敗約旦，之後0：2輸給阿根廷，最後倚靠長人中鋒沙沙卡拉錫以3：3逼和阿爾及利亞，再憑藉淨勝球優勢出線。44年來首闖淘汰賽。

西班牙防守穩定度 ，全歐無人能敵，且傳控掌握全局，小組賽平均控球率，高達69.3%，能有效消秏奧地利體能。亞馬爾的內切與創造力，是摧毀奧地利防線的核心。雖然主力邊鋒尼科•威廉斯與皮諾皆因傷缺陣，可能會削弱西班牙的邊路撕裂能力，但亞馬爾還是霸氣表示：現在沒有球隊是冠軍熱門，我們會努力練習。

奧地利防線漏洞，在面對西班牙高水準鋒線時，失球率即高。球隊也試著學習烏拉圭限制右翼亞馬爾活動，再加前場逼搶，成功削弱西班牙攻力，最後僅以1球落敗的例子。激勵大家任何可能。

主推薦：

西班牙讓分

其它參考推薦：

總進球數：2-3球

得分較高半場：下半場

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