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世足運彩／十字軍團強攻能壓制北非之狐 Gemini 看好瑞士勝與全場2.5球大分

聯合新聞網／ 台北訊
瑞士在世足淘汰賽首輪對上阿爾及利亞，憑藉較佳攻守表現、歷史交鋒優勢與盤口支持，被看好以高比分勝出並晉級。 美聯社
瑞士在世足淘汰賽首輪對上阿爾及利亞，憑藉較佳攻守表現、歷史交鋒優勢與盤口支持，被看好以高比分勝出並晉級。 美聯社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 阿爾及利亞 vs. 瑞士

比賽時間：07／03 11:00

2026年世界盃淘汰賽首輪即將點燃戰火，瑞士與阿爾及利亞將迎來一場毫無退路的生死對決。對於長達72年未能重返八強的瑞士而言，此役是打破歷史魔咒的晉級保衛戰，背負極大必勝壓力。而驚險過關的阿爾及利亞在主帥佩特科維奇倒戈舊東家的話題下，同樣面臨不容有失的生存危機，強大求勝意志勢必驅使雙方開局便展開猛烈對攻。

從盤口觀察，國際不讓分賠率開出主勝2.4、客勝3.38，顯現莊家對瑞士近期的全場攻守氣勢與整體實力抱持肯定。瑞士在小組賽展現優異的比賽推進掌控度，而阿爾及利亞防線則漏洞百出。數據指出，兩隊實力落差為看好主隊的選項帶來了高達12%的盤口投資價值，瑞士不論在創造絕佳進攻機會的品質還是門前製造險境的把握度，皆明顯高出一籌。

歷史交鋒方面，瑞士在世界盃對戰保持不敗，心理優勢顯著。面對防守疲軟的阿爾及利亞，火力全開的瑞士極可能主導戰局。綜合兩隊近期攻防態勢與晉級戰意，本場對決大球機率極高，全場總進球數預估將在3球以上，最終看好瑞士以2比1或3比1高歌猛進，順利奪下晉級門票。

主推薦：

總分2.5球大分

正確比分：

瑞士2：1阿爾及利亞、瑞士3：1阿爾及利亞

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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