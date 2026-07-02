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世足運彩／西班牙誓破首輪魔咒實力輾壓奧地利 Gemini推薦3：0或3：1

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙隊。 美聯社
西班牙隊。 美聯社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 西班牙 vs. 奧地利

比賽時間：07／03　03：00

2026世界盃32強淘汰賽迎來火熱對決，西班牙連兩屆在淘汰賽首輪止步，本場迎戰奧地利，不僅是叩關16強的關鍵戰役，更是洗刷歷史陰霾的必勝之戰。對於「無敵艦隊」而言，這場比賽毫無退路，全隊上下展現出破釜沈舟的必勝決心；奧地利雖然在分組賽表現頑強，但面對世界排名第二的傳統強權，晉級壓力同樣如影隨形。這場攸關生死的強強對決，雙方的戰意與心理素質將決定誰能繼續走下去。

從歷史交手來看，兩隊在世界盃雖平分秋色，但如今西班牙在世界戰力積分上領先奧地利超過300分，實力落差顯著。奧地利分組賽階段防線漏洞百出，得失球比呈現不穩定的拉鋸狀態，面對西班牙具備高水準的門前製造險境的把握度，防守端勢必面臨極大考驗。市場高度看好實力佔優的西班牙，且其整體的比賽推進的掌控度也遠優於對手。

國際盤口開出西班牙獨贏賠率2.21，顯現出莊家對於主隊的防範。結合西班牙近期強大的全場攻守氣勢，以及急需大勝提振士氣的心態，此役大機率會演變成一場進攻大戰。在雙方戰力失衡且防守強度有別的狀況下，西班牙攻下3球以上的機率極高，預測參考比分為3比1或3比0，全面看好西班牙實力碾壓，順利挺進16強。

主推薦

3球以上、西班牙3：1或3：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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