快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／阿爾及利亞防守漏洞很大 瑞士對非洲球隊有心得推2.5大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
瑞士粉絲相挺。 路透
瑞士粉絲相挺。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 阿爾及利亞 vs. 瑞士

比賽時間：07／03 11:00

瑞士在小組賽首輪1：1踢和卡達，被認為準備不足，第2戰4：1狀況回來了，與加拿大爭小組第1的第3戰，就以2：1獲勝。陣中新星文森比3進球1助攻，是未來可期的大將。

阿爾及利亞首戰0：3被梅西帽子戲法，第2戰2：1勝約旦。第3輪與奧地利誰都不想分組第2去面對西班牙，踢了一個3：3的互轟局面，以1勝1和1敗4分積分擇優晉級32強。避開西班牙，對到瑞士就比較好踢嗎？

唯一的想法是阿爾及利亞現任總教練佩科特維奇在2014-2021年長期是瑞士的總教練，對瑞士球員比較了解。

阿爾及利亞的防守漏洞很大，所以只能利用互轟來彌補後防的掉球。但是阿爾及利亞自從1982年首度參加會內賽首戰大冷門擊敗西德以來，在面對歐洲球隊已經 9連不勝，4和5敗戰績擺在那裡，加上瑞士近2屆對非洲球隊全勝，還是看好瑞士以大球獲勝。

主推薦：

全場2.5分：大

其他參考推薦：

不讓分：瑞士、總進球數：2至3球

世足運彩 2026美加墨世足 wcup85 瑞士 阿爾及利亞

相關新聞

MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

美國職棒休士頓太空人官網今天宣布，取消台灣投手鄧愷威先前下放小聯盟的手續，改將他列入15天傷兵名單

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

隊史首度打進世界盃淘汰賽的民主剛果，32強碰歐洲傳統強權英格蘭差點爆出大冷門，開賽才第7分鐘就率先攻破球門，加上門將姆帕西（Lionel Mpasi）神勇表現，一路領先英格蘭，不過英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第75分鐘頭錘破網，第86分鐘再攻進致勝球，「梅開二度」下助隊以2：1逆轉搶下16強門票。

NBA／湖人換到優質中鋒凱斯勒卻只拿C-評價 ESPN質疑交易代價太大

湖人交易爵士中鋒凱斯勒，ESPN評價僅C-，批評代價過高。雖然凱斯勒有潛力搭配唐西奇，但健康及外線能力仍存疑。爵士則獲得A+評價，被視為成功操作。

與探戈軍團站上世界之巔：「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

在2026美加墨世界盃的賽場上，阿根廷國家隊的鋒線再度成為全球焦點。6月27日，阿根廷迎戰約旦的最後一輪小組賽中，前鋒勞塔羅．馬丁內斯（Lautaro Martínez）穩穩罰入一記十二碼，幫助球隊擴大領先優勢，最終阿根廷以3：1獲勝。這是勞塔羅個人在世界盃賽場上的首粒進球，上屆世足勞塔羅帶傷上場，給出的表現令他飽受抨擊，而今這位義甲神射手能否在美加墨發揮實力，偕同球王梅西（Lionel Messi）與阿根廷，創造大力神盃衛冕神話？

中職／上半季最大不思議 樂天、中信竟從去年爭冠變墊底

中職上半季表現令人意外，味全龍奪回冠軍，富邦悍將創隊史紀錄，樂天桃猿及中信兄弟卻墊底。各隊關鍵人物分析顯示，台鋼雄鷹穩定表現，統一獅需提升打線。

NBA／清掉莫蘭特後持續重建 灰熊把前鋒艾爾達瑪賣去獨行俠

灰熊隊將前鋒艾爾達瑪交易至獨行俠，換回後衛強生及2030年首輪選秀權，持續進行重建。艾爾達瑪上季表現亮眼，場均14.0分，但因傷缺席全季，並已簽下三年合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。