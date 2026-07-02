世足運彩／阿爾及利亞防守漏洞很大 瑞士對非洲球隊有心得推2.5大分

世界盃32強淘汰賽 阿爾及利亞 vs. 瑞士

比賽時間：07／03 11:00

瑞士在小組賽首輪1：1踢和卡達，被認為準備不足，第2戰4：1狀況回來了，與加拿大爭小組第1的第3戰，就以2：1獲勝。陣中新星文森比3進球1助攻，是未來可期的大將。

阿爾及利亞首戰0：3被梅西帽子戲法，第2戰2：1勝約旦。第3輪與奧地利誰都不想分組第2去面對西班牙，踢了一個3：3的互轟局面，以1勝1和1敗4分積分擇優晉級32強。避開西班牙，對到瑞士就比較好踢嗎？

唯一的想法是阿爾及利亞現任總教練佩科特維奇在2014-2021年長期是瑞士的總教練，對瑞士球員比較了解。

阿爾及利亞的防守漏洞很大，所以只能利用互轟來彌補後防的掉球。但是阿爾及利亞自從1982年首度參加會內賽首戰大冷門擊敗西德以來，在面對歐洲球隊已經 9連不勝，4和5敗戰績擺在那裡，加上瑞士近2屆對非洲球隊全勝，還是看好瑞士以大球獲勝。

主推薦：

全場2.5分：大

其他參考推薦：

不讓分：瑞士、總進球數：2至3球