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世足運彩／歐洲紅魔強襲取勝 誓破塞內加爾防線 推比利時不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
塞內加爾教頭提亞夫(左)與比利號時教頭賈西亞32強賽正面對決。 法新社
塞內加爾教頭提亞夫(左)與比利號時教頭賈西亞32強賽正面對決。 法新社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 塞內加爾 vs. 比利時

比賽時間：7／2 04：00

今晚在西雅圖的32強淘汰賽，將是2隊歷史上的首次正面對決。

比利時在小組賽前2輪以1：1平埃及，後以5：0大勝紐西蘭，最終逆襲奪下G組第一，順利挺進32強淘汰賽。比利時前鋒特羅薩德，在這場賽事中，不僅在開賽之初就差點破門，隨後更在上、下半場各進一球完成梅開二度，成為撕裂紐西蘭防線的頭號功臣。而替補登場的盧卡庫，也攻進個人世界盃生涯第6球，刷新隊史世界盃進球記錄。

塞內加爾在小組賽不敵法國與挪威，尤其是對陣挪威時，全場僅完成5次射門，且均場失3球。面對豪門勁旅比利時，更要注意防線。之後塞內加爾以5：0血洗伊拉克，創下非洲球隊在世界盃單場進5球的歷史記錄，並成功以最佳小組第3名的身份遞補入32強。

塞內加爾的主力守門員門迪，因傷缺陣由迪奧頂缺，對防線本來就不夠穩固的塞內加爾，無疑是雪上加霜。面對比利時的頂級進攻，難度更高。

主推薦：

比利時不讓分

其它參考推薦：

總進球數：2-3球

兩隊是否進球：是

世足運彩 2026美加墨世足 wcup81 比利時 塞內加爾

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