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世足運彩／民主剛果有黑馬氣勢但應到此為止 預測英格蘭3：1強勢穿盤晉級

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
凱恩與貝林漢姆狀態火熱，成為英格蘭破密集防守的關鍵，看好至少贏民主剛果2球。 路透
凱恩與貝林漢姆狀態火熱，成為英格蘭破密集防守的關鍵，看好至少贏民主剛果2球。 路透

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃32強淘汰賽 英格蘭 vs. 民主剛果

比賽時間：07／02　00：00

這場對決由歐洲豪門「三獅軍團」英格蘭，對上本屆賽事的黑馬剛果民主共和國。對英格蘭來說，這不只是圖赫爾（Thomas Tuchel）上任後的首場世界盃淘汰賽大考，更是球隊劍指大力神盃、奠定世界新霸主地位的關鍵一哩路。

英格蘭在小組賽展現出頂級豪門的戰術執行力，以2勝1和、小組第一的姿態強勢晉級。

英格蘭進攻端最關鍵的點，無疑是隊長兼鋒線核心凱恩（Harry Kane），他剛打破隊史世界盃進球紀錄，狀態正值巔峰。他的禁區支點能力、回撤組織的持球選擇，將是撕開對手鋼鐵防線的最強武器。再加上中場大腦貝林漢姆（Jude Bellingham）在節奏調度與第二點插上的進攻威脅，英格蘭能隨時製造門前混亂。

反觀剛果民主共和國，小組賽末輪在落後情況下以3-1逆轉擊敗烏茲別克，搶下隊史世界盃首勝，整體士氣正盛。後防核心姆本巴（Chancel Mbemba）與旺-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）的正面防守，正是剛果民主共和國的防守資本；而進攻端則極度依賴前鋒維薩（Yoane Wissa）在反擊時的門前終結能力。這也是英格蘭本場必須全面戒備的地方。

剛果民主共和國雖有黑馬氣勢，但頂級舞台的抗壓經驗與板凳深度遠遜於英格蘭。只要英格蘭能限制住維薩的反擊推進，並利用實力差距迫使對手防線產生失誤，英格蘭憑藉更成熟的淘汰賽底蘊，在常規時間內以兩球以上優勢奠定勝局、強勢穿盤的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤初盤大致落在英格蘭讓1.5球，結合實力和小組賽表現來看，是非常偏向英格蘭的盤口，因為剛果民主共和國其實小組賽的內容是很精采的，但莊家的盤口和賠率，沒有一樣是偏向他們的。直接開出了1.5球的深盤口，建議跟著盤勢走，關注英格蘭大勝。

足彩神釣手推薦：

英格蘭 -1.5（運彩盤 把原本的注碼分對半，讓分和局2:0 + 英格蘭讓分2:0，等於包下英格蘭能贏2分起跳的2個選項）

預估比分：英格蘭 3：1 民主剛果

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