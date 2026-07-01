世足運彩／地主美國碰上和局專業戶難破門 GPT大膽推薦「波赫不讓分勝出」

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聯合新聞網／ 台北訊
波赫有機會延續黑馬傳奇。 路透
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2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 美國 vs. 波赫

比賽時間：07／02 08:00

近5場內容，美國場均拿分更高，門前製造險境的把握度也優於波赫，這正是此役最容易讓散戶猶豫的地方；但淘汰賽不只看近期火力，長期戰力校正與跨區對抗強度仍偏向波赫。換句話說，美國有衝擊力，卻未必有能力把優勢轉成90分鐘穩定控制。

普利西奇若被迫長時間回撤拿球，美國邊路速度就會少掉最尖的一刀；波赫中前場只要把第一點支撐住，對上美國中衛身後空間，反而更容易把比賽帶進自己熟悉的慢節奏淘汰戰。

歷史交手美國確有心理本錢，2013年友誼賽4比3擊敗波赫，2018年0比0，2021年再以1比0小勝，3戰2勝1和。不過那些比分多屬友誼賽脈絡，到了世界盃32強淘汰賽，波赫的身體對抗、定位球與禁區終結能力，會比過往更有參考價值。

大小球節奏不宜追高，美國若先失球，後段壓上會給波赫反擊空間；若美國先進，也未必守得住波赫高點與二波攻勢。投注方向以波赫不讓分勝出最貼近盤勢，參考比分看1比2。

主推薦：

波赫不讓分勝

正確比分：

美國1：2波赫

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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