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世足運彩／剛果防線難擋三獅軍團鋒線重槌出擊 Gemini看好英格蘭1：0或2：0

聯合新聞網／ 台北訊
英格蘭隊。 路透
英格蘭隊。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 英格蘭 vs. 民主剛果

比賽時間：07／02　00：00

2026世界盃32強淘汰賽火熱開打，英格蘭與民主剛果的關鍵對決焦點，全落在雙方主力球員的處境與關鍵對位上。英格蘭豪華鋒線全員待命，剛果防線恐難抵擋三獅軍團的鋒線重槌。

從數據分析來看，英格蘭在整體實力評分上擁有高達326分的跨洲絕對優勢。不論是近期的全場攻守氣勢、比賽推進的掌控度，還是門前製造險境的把握度，各項關鍵數據皆全面輾壓對手。雖然民主剛果曾爆冷逼和葡萄牙，但在世界盃歷史上，英格蘭對戰非洲球隊保有五勝四和的絕對不敗神話，大賽經驗與抗壓性更勝一籌。

由於雙方實力存在巨大鴻溝，此役盤口投資價值將高度向英格蘭傾斜。考量到淘汰賽求穩的心態，加上民主剛果勢必擺出死守陣式，英格蘭預計會掌控大部分球權並尋求突破。本場比賽預估呈現低比分的攻防節奏，總進球數看好落在1至2球之間，英格蘭預期能以1比0或2比0的穩定節奏掌控全局，輕取對手挺進16強。

主推薦

英格蘭1：0或2：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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