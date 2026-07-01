世足運彩／美國處於小勝與大勝之間 小心波赫專門逼平推兩隊2.5大分
世界盃32強淘汰賽 波赫 vs. 美國
比賽時間：07／02 08:00
地主美國在小組賽前2場，開幕戰以4：2贏了巴拉圭，就是昨天在點球大戰淘汰德國的巴拉圭，第2輪2：0贏了澳洲。這2場美帝都順利「納貢」，世界盃首度連續2場對手送烏龍球。確定小組第1後面對已經確定無緣晉級的土耳其大幅換將，被土耳其3：2絕殺。
波赫是哪一國？要記得他在歐洲區附加賽少1人0：1落後，踢成1：1把義大利逼到延長賽，最終在點球大戰淘汰掉義大利的那一隊。他們在首輪也是面對地主加拿大，頂住地主壓力，與加拿大踢1：1。第2輪1：4慘敗給瑞士，最終輪3：1擊敗卡達，又是吊車尾晉級32強淘汰賽。
波赫極少主動往前，又有極佳的韌性，鬍子哥的劇本是第1球美國，第2球波赫追平，第3球美國又回到領先，到底會不會有第4球，就看美國能耐了。美國小組賽平均有6.33個角球，近5場比賽有4場10.5大角，波赫也有3-5個角球。
主推薦：
角球9.5大
其他參考推薦：
全場2.5大
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