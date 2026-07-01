世足運彩／英格蘭還在找突破方法 民主剛果從不輸超過1球推下半場進球多

世界盃32強淘汰賽 民主剛果 vs. 英格蘭

比賽時間：07／02 00:00

英格蘭總教練圖赫爾上任以來，帶隊拿到10勝1和，和局就是在小組賽第2輪被迦納0：0逼和。在這次小組賽中，英格蘭的控球率65%，在48支球隊中排第3，民主剛果38.5%排在第38，無疑的，這一場對戰民主剛果還是不會硬要搶球權，英格蘭還是主控。

英格蘭萊斯大腿緊繃，薩卡阿基里斯腱不適，影響的是中樞以及右路的盤帶前進，所以這一場又將是民主剛果緊守凱恩，看英格蘭有誰能跳出來。

英格蘭在地1輪4：2贏克羅埃西亞，後面2場都不順，除了被迦納0：0逼和，對戰力最差的巴拿馬，上半場一直久攻不下，好不容易下半場才踢進2球。後面這2場一定被民主剛果好好研究。

民主剛果在k組1：1逼和葡萄牙，第2輪0：1輸哥倫比亞，最終輪落後1球之下連追3球贏了烏茲別克，以最佳小組第3晉級。民主剛果極端的低位防守，他們近年來的比賽從來沒輸過超過1球。

這場比賽的預估，英格蘭在上半場踢不順，兩隊踢成0：0和局，到了下半場才突破，像對巴拿馬那一場一樣，到底能不能進第2球？

主推薦：

進球較多半場，下半場

其他參考推薦：

全場2.5小、上半場不讓分，和局