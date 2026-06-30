世足運彩／轟轟轟！神鋒哈蘭德活力滿滿 要衝破象牙海岸鋼鐵防線推大分

世界盃32強淘汰賽 象牙海岸 vs. 挪威

比賽時間：07／01 01：00

2026年世界盃32強淘汰賽，挪威將在達拉斯體育場迎戰象牙海岸。象牙海岸首戰以1：0擊敗厄瓜多，第二戰最終以1：2敗給了德國，在末戰以2：0贏了庫拉索，最終以2勝1敗，6分的成績晉級了32強。而挪威首戰以4：1擊敗伊拉克，第二站以3：2險勝塞內加爾，在第三輪面對法國時在已知晉級下，進行了大幅輪換，致最後以1：4落敗，卻也換來了主力獲得休息且有了體能優勢的契機。

挪威擁有哈蘭德與厄德高2位進攻球員，進攻效率高，小組賽3場攻進8球，卻也失掉了7球。後防穩定度是個隱憂，只單靠進攻就想壓制象牙海岸，證明行不通。象牙海岸效力於曼聯的迪亞洛、巴黎聖日耳曼的迪奧曼德與佩佩，其速度與反擊能力強，只能盡量切斷哈蘭德與中場的連線。也嘗試讓哈蘭德背身接球，而不是面向球門衝刺，如此就有機會降低挪威的進攻效率。如果給哈蘭德太多禁區內單點對抗，將很難守滿全場。

象牙海岸場均可進1.8球，平均每場能製造14次射門與6次角球，代表球隊不是只有防守反擊。而攻強守弱的挪威已連續16場正式比賽都有進球，看好雙方互轟。

主推薦：

全場2.5大分

其它參考推薦：

兩隊是否進球：是

象牙海岸單隊0.5大分

挪威不讓分