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世足運彩／對決象牙海岸晉級壓力推高主動性 GPT看好挪威正賽不讓分勝出

聯合新聞網／ 台北訊
為挪威加油就要划一下。 路透
為挪威加油就要划一下。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 象牙海岸 vs. 挪威

比賽時間：07／01　01：00

32強淘汰賽一戰定生死，排名第31的挪威只比象牙海岸高2席，卻被國際盤壓到客勝2.274，這不是單純尊重排名，而是莊家認定挪威在必須贏球的情境下，進攻端更有能力把比賽推向自己熟悉的節奏。

象牙海岸小組賽2勝1敗出線，戰意不會有疑問，但不讓分主勝被拉到8.68、和局5.55，等於市場並未把這場視為五五波。若只看世界排名，兩隊差距有限；但盤口給出的距離很大，反映的是挪威近期場均拿分略高，門前製造險境的把握度也更穩。這種落差代表客勝仍有盤口投資價值。

歷史交手方面，兩隊在世界盃正賽缺乏足以定價的直接比分參考，因此小組賽內容更有參考性。挪威前兩戰曾以4比1、3比2打出強勢火力，末輪1比4敗給法國，背景是多名主力調節體能，不能只用比分否定。象牙海岸若被迫提早壓上，反而會讓挪威速度與中前場衝擊力獲得空間。

大小球方向同樣偏向開放。挪威進攻效率夠高，但防線並非零風險，象牙海岸在淘汰賽落後時也沒有保守本錢。投注主軸以挪威90分鐘勝出為優先，進球數可朝3球以上布局。

主推薦：

挪威正規賽不讓分勝、全場2.5大

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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