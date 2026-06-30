世足運彩／神鋒哈蘭德蓄力滿格！象牙海岸恐難接刀 Gemini看好挪威2:1或3:1

世界盃32強淘汰賽 象牙海岸 vs. 挪威

比賽時間：07／01 01：00

2026世界盃32強淘汰賽火熱開踢，挪威在分組賽最後一戰對陣法國時，老謀深算地將當家神鋒哈蘭德等多名主力高掛免戰牌，雖以1比4吞敗，卻成功蓄積了淘汰賽所需的關鍵體能，並如願挑中象牙海岸作為對手。這種策略性的休整，讓挪威在心理層面與球隊狀態上搶佔絕對先機。相較之下，拚盡全力才從小組賽殺出重圍的象牙海岸，恐面臨嚴峻的體能考驗。

國際不讓分盤口也直觀地反映了莊家態度，挪威客勝賠率僅2.274，遠優於象牙海岸的8.68。數據分析顯示，挪威在市場上呈現顯著優勢，這讓客隊勝出顯得極具獲利空間。特別是挪威在禁區內門前製造險境的把握度極高，極佳的進球轉化率將成為撕裂象牙海岸防線的利刃。

挪威前兩戰分別以4比1擊退伊拉克、3比2力克塞內加爾，強悍的進攻火力伴隨著防線隱憂。在哈蘭德滿血回歸的利多下，此役兩軍交鋒預期將上演進攻大戰，全場進球數有望達3球以上，看好挪威以2比1或3比1的比分高歌猛進。

挪威2：1或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網