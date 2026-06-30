世足運彩／大象軍團強襲不看好挪威正規時間取勝 推象牙海岸受讓1分

【文/足彩神釣手】

世界盃32強淘汰賽 象牙海岸 vs. 挪威

比賽時間：07／01 01：00

由非洲傳統勁旅「大象軍團」象牙海岸，在達拉斯對陣擁有超級神鋒的北歐新貴挪威。

象牙海岸在本屆世界盃展現出極高的戰術紀律。小組賽接連擊敗厄瓜多與庫拉索，僅以1-2惜敗德國，以小組第二昂首晉級。這場淘汰賽面對進攻強大的挪威，大象軍團預計會先穩固防線，並利用極具侵略性的反擊與高強度的身體對抗來撕開對手防線。

象牙海岸在進攻端最關鍵的點，無疑是曼聯邊鋒阿馬德·特拉奧雷（Amad Diallo）與萊比錫中場迪奧曼德（Yan Diomandé）。在這種一戰定生死的決賽圈中，迪亞洛的邊路突破速率、禁區邊緣的持球選擇，將是撕開挪威轉身較慢的中後衛防線之最強武器。再加上老將凱西（Franck Kessié）坐鎮中場的鐵血攔截與調度，能隨時切斷對手的進攻組織。

挪威陣中擁有魔人普烏哈蘭德（Erling Haaland）與中場大腦厄德高（Martin Odegaard），市場名氣與吸金點極高。哈蘭德在小組賽展現驚人的進球效率，這也是象牙海岸本場防線必須全面戒備的地方。

然而挪威整體陣容呈現明顯的頭重腳輕。小組賽面對塞內加爾被攻入2球、對陣法國更被灌進4球，揭示了其後防線在面對速度型前鋒時，存在著天然的肋部空檔與轉身慢的致命傷。大象軍團只要能有效切割奧德加特與哈蘭德之間的連結，憑藉更有衝擊力的反擊速率，在常規時間內力保不敗的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤初盤多開出挪威讓0.5球的盤口，很多人會覺得開得很合理，甚至覺得偏向挪威了。但其實我觀察到的細節，是莊家不看好挪威正規時間取勝。盤口和賠率之間有對挪威的不信任存在，綜合雙方小組賽內容來看，建議關注象牙海岸正規時間不敗。

足彩神釣手推薦：

象牙海岸+0.5（運彩盤 象牙海岸 讓分0:1）

預估比分：2-2

想看更多賽事精闢分析，歡迎搜尋『足彩神釣手』

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》