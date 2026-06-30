世足運彩／墨西哥對南美都不順 厄瓜多愈踢愈好不懼地主壓力推2.5小分

世界盃32強淘汰賽 厄瓜多 vs. 墨西哥

比賽時間：07／01 09：00

墨西哥在小組賽3戰全勝，順利取得小組第1，32強淘汰賽繼續留在墨西哥城要面對小組賽第3輪逆轉勝德國才取得4分積分的小組賽第3名晉級資格厄瓜多。

厄瓜多好歹也是南美資格賽第2名，他們與墨西哥唯一在世界盃交手是2002年，厄瓜多先進1球，卻被墨西哥2球逆轉。墨西哥歷來在世界盃對南美球隊一直打不好，戰績是1勝4和9敗，唯一的勝利就是2002年贏厄瓜多。

墨西哥在小組賽第1輪9分鐘進球，後面兩輪進球時間是50分鐘與55分鐘，就是在上半場進攻不順之下，半場休息時間能趕緊調整戰術。

墨西哥2次主辦世界盃都踢到8強，其他的都能在小組賽突圍（上一屆沒有），卻都在自己的第4場比賽輸球，過去稱為16強魔咒或者第4戰魔咒。今年改32強淘汰賽，所以墨西哥的第4場縱使贏了，真正還要突破16強，除了對厄瓜多要獲勝晉級，下一場對可能對手英格蘭就是關鍵。

主推薦：

總分大小2.5，小2.5

其他參考推薦：

讓分1：0，厄瓜多、進球較多半場，下半場