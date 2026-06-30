快訊

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

是你嗎？1至2月期統一發票千萬特別獎 尚有四張未兌領

直擊捷運三鶯線通車首日人潮爆 月台一度實施管制…民眾盼加開班次

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／高盧雄雞雙星發威防不勝防 瑞典實力已被拉開推法國讓2分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
法國雙星登貝萊(左)與姆巴佩，是球隊實力保證。 美聯社
法國雙星登貝萊(左)與姆巴佩，是球隊實力保證。 美聯社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 瑞典 vs. 法國

比賽時間：07／01　05：00

法國在小組賽3場比賽攻進了10球，前2戰姆巴佩進4球，去年的金球獎得主登貝萊在第2戰踢進1球，第3戰帽子戲法，兩人貢獻了4球。法國的球星個人能力、小組配合、戰術多變、戰術轉換快速，都是表現良好，明顯優於瑞典。

回顧這兩隊自從1930年以來，兩隊在世界盃96年來「完美錯開」，倒是兩隊歷來交手有23次，法國12勝5和6敗，但是在歐洲盃2次交手，法國1：1、0：2卻沒有贏過瑞典。但是自從2020年法國在歐國聯雙殺瑞典之後，兩隊陣容與實力已經拉開差距。

超級電腦Opta預測法國在正規賽時間內獲勝的機率76.4%，如果加延長賽與點球大戰獲勝的機率更高達83%。姆巴佩與登貝萊雙星交錯，會讓瑞典防不勝防，而他們的跑動路線與瑞典急於解圍的鏟球，角球出現機率就高。

主推薦：

讓分2：0，法國

其他參考推薦：

角球大小9.5，大9.5，總分大小3.5，大3.5

世足運彩 2026美加墨世足 wcup78 法國 瑞典

相關新聞

世足運彩／法國體能亮紅燈、強碰北歐鐵壁瑞典 Gemini推薦雙方和局

法國足球隊因主力球員體能負擔沉重，面臨迎戰瑞典的挑戰。瑞典以強勁防守著稱，雙方預計將陷入防守拉鋸，常規時間有望以1比1和局結束，市場對瑞典勝算反應異常看好。

世足運彩／姆巴佩遭中衛線壓縮進攻空間 GPT看好瑞典不讓分勝法國、正比2：1

瑞典在與法國的世足賽中，雖然排名僅第38，但市場觀點卻將其視為優勢方，預測法國將面臨挑戰。面對姆巴佩，瑞典中衛線的防守策略可能壓縮法國的進攻空間，進而影響比賽結果。

世足運彩／大象軍團強襲不看好挪威正規時間取勝 推象牙海岸受讓1分

象牙海岸將在世界盃淘汰賽對陣挪威，雙方實力相當。象牙海岸依賴特拉奧雷與迪奧曼德的攻擊，力圖利用反擊策略。而挪威則擁有哈蘭德和厄德高的尖端火力，然而防線存在漏洞。運彩預測象牙海岸正規時間不敗。

世足運彩／墨西哥對南美都不順 厄瓜多愈踢愈好不懼地主壓力推2.5小分

厄瓜多將在7月1日面對墨西哥，這場32強淘汰賽對雙方影響深遠。墨西哥小組賽全勝，但曾歷史上對南美隊伍戰績不佳，面臨重重壓力。厄瓜多則在資格賽中表現不俗，期待挑戰地主隊。

世足運彩／高盧雄雞雙星發威防不勝防 瑞典實力已被拉開推法國讓2分

法國隊在世界盃32強賽中對瑞典隊，實力明顯占優。小組賽中法國打進10球，姆巴佩與登貝萊表現出色。Opta預測法國勝算76.4%，被看好容易取勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。