世足運彩／高盧雄雞雙星發威防不勝防 瑞典實力已被拉開推法國讓2分

世界盃32強淘汰賽 瑞典 vs. 法國

比賽時間：07／01 05：00

法國在小組賽3場比賽攻進了10球，前2戰姆巴佩進4球，去年的金球獎得主登貝萊在第2戰踢進1球，第3戰帽子戲法，兩人貢獻了4球。法國的球星個人能力、小組配合、戰術多變、戰術轉換快速，都是表現良好，明顯優於瑞典。

回顧這兩隊自從1930年以來，兩隊在世界盃96年來「完美錯開」，倒是兩隊歷來交手有23次，法國12勝5和6敗，但是在歐洲盃2次交手，法國1：1、0：2卻沒有贏過瑞典。但是自從2020年法國在歐國聯雙殺瑞典之後，兩隊陣容與實力已經拉開差距。

超級電腦Opta預測法國在正規賽時間內獲勝的機率76.4%，如果加延長賽與點球大戰獲勝的機率更高達83%。姆巴佩與登貝萊雙星交錯，會讓瑞典防不勝防，而他們的跑動路線與瑞典急於解圍的鏟球，角球出現機率就高。

主推薦：

讓分2：0，法國

其他參考推薦：

角球大小9.5，大9.5，總分大小3.5，大3.5