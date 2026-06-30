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2026世界盃32強淘汰賽展開 法國穩居冠軍大熱門

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣運彩提供2026「世界盃冠軍」玩法賠率（圖／台灣運彩提供）
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2026美加墨世界盃32強淘汰賽正式展開，截至6/28小組賽結束台灣運彩銷售逾40億，淘汰賽開始後，比賽強度增加，單場銷售有機會再創高峰。「2026世界盃冠軍」玩法，法國在I組3連勝展露強者霸氣，目前賠率以3.10倍穩居第一，維持奪冠大熱門地位；J組的衛冕冠軍阿根廷同樣締造3連勝，冠軍倍率從賽前的6.25倍降至3.50倍，緊追法國、排名第二；英格蘭與西班牙在小組賽都是2勝1和首名出線，賠率皆微升至5.35倍並列第3。

世界盃32強淘汰賽所有賽事台灣運彩已全部開放單場及場中投注，最受關注的幾場實力接近的賽事包括：6/30(二)日本@巴西、7/1(三)挪威@象牙海岸、7/2(四)塞內加爾@比利時、7/3(五)克羅埃西亞@葡萄牙等，場場精彩，不容錯過。

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