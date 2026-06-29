世足運彩／森巴軍團強勢硬踩藍武士日本防守陣 推巴西不讓分

世界盃32強淘汰賽 巴西 vs. 日本

比賽時間：06／30 01：00

日本隊順利以F組第2名晉級32強淘汰賽，將於6月30日凌晨1：00硬碰世界排名第6的奪冠大熱門「五星巴西」。日本小組賽先以2：2逼平荷蘭，之後再4：0大勝突尼西亞，最後1：1戰平瑞典。對於對戰5度奪得世界盃冠軍的巴西，日本表示不懼怕：我們來到這裡，就是為了成為世界冠軍，世界盃從來沒有好踢的比賽。我們會全力踩過巴西，強勢挺進下一輪。

日本和巴西過去在國際A級賽共交手14次，日本戰績為1勝2和11敗，攻進8球失37球，明顯居於下風。但友誼賽曾以3：2逆轉擊敗巴西。雖然友誼賽和世界盃淘汰賽不能相比，但至少說明：日本不是只會防守的球隊。

巴西在小組賽先後以3：0贏了海地與蘇格蘭。效力皇馬的前鋒維尼修斯狀態極佳，是巴西小組賽最亮眼的攻擊手。而效力於曼聯的重砲庫哈及傷癒回歸的傳奇巨星內馬爾，都將挑戰日本的後防線。日本必需擺出鐵桶陣，全力防守並完全抓反擊的機會，才可能有一線生機。

摩納哥之所以能逼平巴西，在於將防線與壓迫中心堆在中場，讓巴西進攻傳導變的不順。日本如果想複製摩洛哥的成功經驗，就不能一路退到禁區前沿防守，而是必需在中場就與巴西決勝負。

巴西有華麗的球星，有更高的天賦，有雄厚的板凳深度，雖此役將缺少主力進攻核心拉菲尼亞，但巴西整體實力、個人能力、戰術體系仍優於日本一級。

日本在體能上面臨挑戰，因移動距離較長且休息時間比巴西少了一天，如何減輕球員在長途飛行與時差上的壓力，亦是一重要課題。

主推薦：

巴西不讓分

其它參考推薦:

總進球數：2-3球

兩隊是否進球：是

日本單隊0.5大分