世足運彩／日耳曼戰車強勢前進 巴拉圭鐵桶閃開推德國讓分

世界盃32強淘汰賽 德國 vs. 巴拉圭

比賽時間：06／30 04：30

進攻火力兇猛的德國隊，將於今日凌晨正面迎戰以鐵桶陣聞名的巴拉圭。小組賽德國先後以7：1大勝庫拉索，以2：1象牙海岸，展現進攻火力。陣中有維爾茨、穆斯拉和基米希組合的進攻三叉戟，在對手防線間穿梭。而前鋒翁達夫進球效率之高亦令人舉起大姆指說讚。

巴拉圭在過去5場世界盃淘汰賽中從沒進過球，今在小組賽3場也僅進2球，進攻能力堪憂。其陣中主力D.戈麥斯遭禁賽，影響甚鉅。總教練阿爾法羅的策略是深度防守，進攻則仰賴恩西索和阿爾米隆的速度。

德國主力中衛施洛特貝夫受傷缺陣，但德國陣容底蘊深厚加上兩隊實力真的有差距，無損於德國的進攻火力。

雖德國在小組賽最後一戰敗給厄瓜多，今也會將上次的敗戰經驗反省，並期待今場會更有耐心更有毅力對抗亦主打防守穩固、陣型緊密的巴拉圭。如何在開賽初期就打破僵局得分，是今天最重要的事。

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