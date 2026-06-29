世足運彩／大空翼時刻降臨！藍武士能否重溫漫畫再次狙擊森巴軍團？推正賽和局

【文/足彩神釣手】

世界盃32強淘汰賽 巴西 vs. 日本

比賽時間：06／30 01：00

本屆世界盃終於迎來高潮迭起的淘汰賽。這場焦點對決由南美傳統豪門巴西硬碰亞洲一哥日本。對巴西來說，這不只是球隊證明森巴軍團底蘊的關鍵戰役，更是邁向大力神盃不容有失的一步；而對於近年實力突飛猛進的日本而言，這則是向世界證明自身已具備頂級強隊實力的終極考驗。

巴西有極高的天賦與進攻上限。這場面對防守強悍、紀律嚴明的日本，森巴軍團應會從一開局利用前場球星的個人天賦與高效的轉換進攻來撕開對手防線。

巴西進攻端最關鍵的點，無疑是左路核心維尼修斯（Vinícius Júnior）。他的邊路爆破能力、禁區邊緣的持球選擇，以及反擊時的絕對速度，將是撕開對手防線的最強武器。再加上庫尼亞（Matheus Cunha）的靈巧跑位與門前終結能力，巴西隨時能製造門前混亂。

日本近年來整體戰術紀律與防守體系相當嚴明，市場形象已蛻變為國際足壇的強隊，不再是黑馬了，是大家認可的強隊。後防線的整體移動與中場的瘋狂逼搶，正是日本引以為傲的資本；而進攻端則極度依賴上田綺世、前田大然等人的門前衝擊。更重要的是，日本在過去的交手紀錄中曾有過擊敗巴西的成功經驗，這在心理層面給了他們極大的底氣。

巴西在攻強守弱且後防容易脫節的隱憂下，面對極其擅長防守反擊的日本，常規時間內要輕鬆穿盤絕非易事。日本只要能頂住開局前20分鐘的猛攻，並利用高紀律性的防守限制住維尼修斯的推進，憑藉其堅韌的韌性將比賽拖入加時賽的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤開出巴西讓0.75球，這其實對巴西的信心度不高，甚至可以說，莊家自己都很看好日本了。這盤口對於名氣、排名較高的巴西，就是一個毒藥。建議關注日本正規時間不敗。

足彩神釣手推薦：

日本 +0.75

預估比分：1-1

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