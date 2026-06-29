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世足運彩／荷蘭晉級壓力下失衡 GPT推摩洛哥不讓分勝出

聯合新聞網／ 台北訊
32強摩洛哥有望爆冷勝出。 歐新社
32強摩洛哥有望爆冷勝出。 歐新社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 摩洛哥vs. 荷蘭

比賽時間：06／30　09：00

32強淘汰賽沒有容錯空間，荷蘭排名第8卻被國際盤壓到主勝9.31，反映莊家已把晉級壓力轉化成對摩洛哥必勝能力的強烈信任。摩洛哥排名第7，客勝平均僅1.534，和局仍有5.65，這不是單純看好，而是市場明確排除荷蘭拖進僵局的可能性。

摩洛哥近5戰3勝2和，場均積分2.2，失球壓在0.8球；荷蘭同期間雖也有2.0的場均積分，但失球達1.2球。淘汰賽裡，防線穩定度往往比名氣更值錢，尤其摩洛哥近年的比賽推進掌控度更成熟，反擊與定位球都足以懲罰荷蘭壓上後留下的空間。

歷史交手並非一面倒，1994年世界盃荷蘭2比1擊敗摩洛哥，1999年友誼賽摩洛哥2比1回敬，2017年荷蘭再以2比1取勝；三場都有進球，且比分差距都很小。這也提醒，客勝賠率低到發燙，讓分盤若開深未必舒服，但不讓分客勝仍是主軸。

進球數方面，雙方過往碰面節奏不保守，後端預測也指向3球以上。荷蘭若先失球，淘汰賽壓力會迫使陣線前移，反而給摩洛哥更多門前製造險境的空間。投注方向以摩洛哥不讓分勝出為主，搭配全場3球以上更具攻擊性。

主推薦：

摩洛哥不讓分

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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