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世足運彩／北非雄獅氣勢如虹壓過荷蘭 Gemini看對摩洛哥2:1
世界盃32強淘汰賽 摩洛哥vs. 荷蘭
比賽時間：06／30 09：00
2026世界盃32強淘汰賽迎來強強對決，世界排名第8的荷蘭與第7的摩洛哥提前硬碰硬。摩洛哥上屆高居四強，此役雖名為客隊，但近期在大型賽事中展現極強的心理優勢與適應力，加上小組賽取得2勝1和的不敗戰績，球員心理建設極佳。相較之下，荷蘭雖有歷史分組不敗的光環，但在高張力的淘汰賽中，摩洛哥近期強悍的球隊狀態，讓其在心理抗壓與主導比賽節奏上更占上風。
從國際不讓分賠率來看，主勝高達9.31，而客勝僅1.534，顯現莊家對客隊抱持極高支持度。在進階數據方面，摩洛哥在創造絕佳進攻機會的品質，以及門前製造險境的把握度上，確實比橙衣軍團更具威脅，近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度也高出一籌。兩隊歷史上三度對決皆踢出2比1的比分，戰意與心態毋庸置疑。
在市場資金高度凝聚、全力支持摩洛哥的盤勢下，此役順應盤口走向，預期攻守效率更優異的摩洛哥將在常規時間解決對手。綜合兩隊近期高效率的進攻火力，此役極大機率再次上演歷史經典劇本，最終參考比分看好2比1，由摩洛哥成功晉級。
主推薦：
摩洛哥2：1
※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網
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