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世足運彩／巴西背水一戰仍被盤口放大風險 GPT推冷門日本不讓分且2:1

聯合新聞網／ 台北訊
日本球迷挺自家球隊。 路透
日本球迷挺自家球隊。 路透

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 巴西 vs. 日本

比賽時間：06／30　01：00

排名第6的巴西在32強淘汰賽已無退路，但國際盤卻把排名第18的日本壓到客勝1.714，巴西勝反而高掛9.035，這不是一般強弱牌面能解釋的賠率。淘汰賽的必勝心態通常會讓傳統豪門受注升溫，但莊家此役沒有順著巴西名氣降賠，反倒明確站在日本一邊，等於把巴西的晉級壓力視為風險，而非優勢。

歷史包袱仍在巴西這邊。2006年世界盃巴西曾以4比1大勝日本，整體交手也長期佔優；只是日本去年友誼賽曾以3比2突破心魔，首度擊敗巴西，這個比分對心理層面很有份量。巴西近5場場均積分與門前製造險境的把握度略好，攻守推進也還有高水準，但賠率沒有給這些基本面太多溢價，反而透露市場更相信日本的紀律、反擊效率與淘汰賽執行力。

和局5.54代表延長賽劇本並非主流，盤勢更像是預期90分鐘內分勝負。巴西若急著壓上，後場空間會被日本速度與第二波進攻懲罰；日本未必場面占優，卻更像能把有限機會轉成進球的一方。此戰投注方向以日本不讓分勝出最具盤口投資價值，參考比分看日本2比1擊敗巴西。

主推薦：

日本不讓分，日本2：1巴西

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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