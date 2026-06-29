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世足運彩／荷蘭火力兇猛、摩洛哥防守不穩 推薦雙方2.5大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
荷蘭。 路透社
荷蘭。 路透社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 摩洛哥vs. 荷蘭

比賽時間：06／30　09：00

1994年世界盃小組賽，荷蘭以2：1擊敗摩洛哥，開啟在世界盃連續19場不敗的紀錄。之後兩隊2度友誼賽交手，1999年摩洛哥2：1獲勝，2017年荷蘭又以2：1獲勝。荷蘭在歷屆世界盃拿過3次亞軍，2014年以後最佳成績是第3名。摩洛哥則是在上一屆淘汰賽連續淘汰西班牙與葡萄牙，最終止步4強。

荷蘭在小組賽3場攻進10球，火力最兇猛，但是荷蘭每一場比賽都有失球，防守並非完美。摩洛哥在小組賽首戰用堅強防守鎖死巴西，最終踢成1：1，接下來2輪與巴西都是2勝1和，比較淨勝球而屈居小組第2，主要就是面對海地雖然進了4球，也被海地踢進2球。C組跟F組是分組1對分組2，摩洛哥對荷蘭，而巴西對日本。

摩洛哥。 路透社
摩洛哥。 路透社

荷蘭有極佳的身高，很會利用定位球來頭頂，除了自由球之外就是製造角球來頭頂，而荷蘭防堵摩洛哥也是利用強悍的身體素質硬剷，在底線附近就趕緊出腳，避免在禁區變成12碼點球判罰，兩隊的角球都偏大。

這場是32強當中兩隊世界排名都在前10的對決，想要有爭冠的氣勢，不能光靠防守來被對手壓著打，所以一般評估認為可能小球，甚至90分鐘和局踢到延長賽分出勝負，我認為在70分鐘就可以分出勝負，略看好荷蘭，但是投注還是以大分是比較好的方向。

主推薦：

總分大小2.5，大2.5

其他參考推薦：

角球大小9.5，大9.5

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