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世足運彩／地主楓葉軍跨境洛杉磯力克南非盾 Gemini 推加拿大2:1

聯合新聞網／ 台北訊
加拿大主將戴維斯(左)帶著笑意。 法國新聞社
加拿大主將戴維斯(左)帶著笑意。 法國新聞社

2026世足賽

世界盃32強淘汰賽 南非 vs. 加拿大

比賽時間：6／29 03：00

2026年世界盃32強淘汰賽火熱開打，地主國之一的加拿大雖然在小組賽末輪以1比2憾負瑞士，遺憾錯失留在溫哥華作戰的機會，被迫南下洛杉磯跨境出征，但歷史性首度闖入淘汰賽的激昂士氣並未消退。對手南非則是憑藉分組賽強韌的防守纪律硬闖32強，三場比賽皆呈現低比分的死守態勢，目前全隊凝聚力與戰意正處於高點，試圖在淘汰賽首輪再度扮演巨人殺手。

從國際不讓分賠率來看，莊家開出加拿大勝2.049、南非勝8.725，顯著展現出市場對於加拿大實力的高度信心。南非雖然防守穩健，但進攻火力相對貧乏。相較之下，加拿大在比賽推進的掌控度上更具主動權，其進攻端在門前製造險境的把握度，以及創造絕佳進攻機會的品質皆遠勝南非。這項進攻轉化率的絕對優勢，將成為此役撕裂南非防線的致命關鍵。

即便南非此役勢必再次祭出嚴防死守的策略，但在淘汰賽一戰定生死的強大壓力下，加拿大實力顯然更勝一籌。市場共識與數據模擬亦全面看好客隊，本局在攻防拉鋸下，加拿大以強大鋒線優勢突破僵局的機率極高，最看好出現的比分為2比1，由加拿大高歌凱旋。

主推薦：

加拿大2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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2026世界盃32強淘汰賽，加拿大將迎戰南非，爭奪16強席位。加拿大進攻火力強勁，球員包括帽子戲法的約拿芬大衛，南非防守穩定。但隨著單場落敗即出局，雙方都將全力以赴。主推薦加拿大不讓分。

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