聽新聞
0:00 / 0:00
世足運彩／地主火力加強 誓碎南非密不透風防線推加拿大不讓分
世界盃32強淘汰賽 南非 vs. 加拿大
比賽時間：6／29 03：00
2026世界盃32強淘汰賽開始，加拿大和南非均將移師洛杉機SoFi球場，展開生死決鬥，爭奪16強席位。兩隊都是小組賽第二晉級，兩隊也都是隊史首次闖入淘汰賽階段。攜手踏上夢想中舞台的兩隊，註定只有一隊能成功續航。而值得注意的是，加拿大從溫哥華飛往洛杉磯，需拔涉2029公里，這體力的消耗，全隊隊員只能硬撐下去。
南非賽和捷克且勇挫南韓，始爆冷進入32強。南非和南韓對戰時，多次獲快速反擊機會，之後在下半場由馬錫高射入奠勝球，射逺柱打破僵局，以1：0擊退由孫興愍領銜的南韓。
加拿大在分組賽皆能取得入球。陣中隊員除了有上演帽子戲法的約拿芬大衛，還有取得二個入球的施利拿連，及今場欲復出的王牌戴維斯。相對於以國內聯賽球員為主，鋒線疲軟無力的南非，加拿大的進攻端勝出。但南非的後防表現穩定，3場分組賽只失3球。
淘汰賽只要單場落敗就宣告淘汰。入球，就成了一種不可或缺的期待。兩支球隊都在為歷史而戰，全隊總身價僅4500萬歐元的南非，對上陣中有多位五大聯賽球員的加拿大，除了謹慎還需增強防守強度。加拿大自然需增強火力、踹開防守前進。
主推薦：
加拿大不讓分
其它參考推薦：
全場2.5小分
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。