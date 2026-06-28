世足運彩／地主火力加強 誓碎南非密不透風防線推加拿大不讓分

世界盃32強淘汰賽 南非 vs. 加拿大

比賽時間：6／29 03：00

2026世界盃32強淘汰賽開始，加拿大和南非均將移師洛杉機SoFi球場，展開生死決鬥，爭奪16強席位。兩隊都是小組賽第二晉級，兩隊也都是隊史首次闖入淘汰賽階段。攜手踏上夢想中舞台的兩隊，註定只有一隊能成功續航。而值得注意的是，加拿大從溫哥華飛往洛杉磯，需拔涉2029公里，這體力的消耗，全隊隊員只能硬撐下去。

南非賽和捷克且勇挫南韓，始爆冷進入32強。南非和南韓對戰時，多次獲快速反擊機會，之後在下半場由馬錫高射入奠勝球，射逺柱打破僵局，以1：0擊退由孫興愍領銜的南韓。

加拿大在分組賽皆能取得入球。陣中隊員除了有上演帽子戲法的約拿芬大衛，還有取得二個入球的施利拿連，及今場欲復出的王牌戴維斯。相對於以國內聯賽球員為主，鋒線疲軟無力的南非，加拿大的進攻端勝出。但南非的後防表現穩定，3場分組賽只失3球。

淘汰賽只要單場落敗就宣告淘汰。入球，就成了一種不可或缺的期待。兩支球隊都在為歷史而戰，全隊總身價僅4500萬歐元的南非，對上陣中有多位五大聯賽球員的加拿大，除了謹慎還需增強防守強度。加拿大自然需增強火力、踹開防守前進。

主推薦：

加拿大不讓分

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全場2.5小分