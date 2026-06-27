世足運彩／三獅軍團力爭分組龍頭 巴拿馬緊密防守防守再防守 推英格蘭讓分

世界盃小組賽L組 英格蘭vs. 巴拿馬

比賽時間：6／28 05：00

世界盃小組賽第三輪L組，巴拿馬與英格蘭將在新澤西體育場展開。英格蘭目前在小組賽中與迦納同積4分，並憑較佳的得失球暫居L組第一名，克羅埃西亞3分緊追在後，巴拿馬則積0分墊底。英格蘭本戰只要和局拿到1分積分，即可確保晉級，而若想以分組第一出線，則需全力求勝並爭取更多淨球數。

目前積分0分的巴拿馬，前2戰皆負且零進球，均以0：1比分，先後不敵加納和克羅埃西亞。缺乏穩定的破門手段是主因。而就算此戰獲勝，也確定無法晉級32強淘汰賽。總教練克里斯蒂安森指示：會以5後位體系進行防守，保持防守陣型緊湊，並期盼利用反擊偷襲。畢竟面對強大火力的英格蘭，少輸為贏是上上策，且並允許球員在獲得球權時嘗試助攻，以期打破球隊在世界盃正賽零進球的窘境。

英格蘭在對戰迦納時，控球率78%，全場19次射門，只有3次射正。顯示球隊凱恩等核心精準跑位時，替補攻擊線沒把握好機會。如何在對手擺出密集陣型時，將控球轉化為進球，是英格蘭今場欲成功取勝，所需面對的課題。

英格蘭有全球最頂級中鋒凱恩坐陣全場，身後有薩卡、貝林漢、賴斯、帕爾默，足以讓任何對手感到恐懼。雖今場賴斯腿筋受傷將缺陣，但英格蘭陣容與實力與豐富大賽仍佔優勢。英格蘭志在頭名，巴拿馬僅存榮譽之戰。

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