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世足運彩／葡萄牙誓言突破哥倫比亞防守 全力搶勝搶分組龍頭 推葡萄牙不讓分

聯合新聞網／ 文／超小咖
葡萄牙爭取小組第一出線。 新華社
葡萄牙爭取小組第一出線。 新華社

2026世足賽

世界盃小組賽K組 葡萄牙vs. 哥倫比亞

比賽時間：6／28 07：30

哥倫比亞小組賽前2輪取得全勝積分6分，已提前晉級32強淘汰賽，本場只要逼和，即可憑積分優勢保住龍頭。而葡萄牙積分4分，則是必需要贏才能奪下首席。

葡萄牙由C羅領軍，費南德茲與菲力克斯在其身後支援，其控球與傳導能力均為頂級。而哥倫比亞則由邊路突破好手狄亞茲領軍進攻，其擅長利用速度與反擊製造威脅。雙方都有能力搶下勝利，哥倫比亞的進攻威脅和葡萄牙的防守穩定性都各有千秋。

葡萄牙在首戰戰平民主剛果，第2輪以5：0大勝烏茲別克，整隊信心回歸。而陣中明星球員C羅，也成為歷史上首位在6屆世界盃，都有進球的球員。

哥倫比亞近4場比賽全勝，而且在過去15場比賽僅2敗，主掌控球權及嚴密防線，是葡萄牙欲面對的課題。

而小組第2晉級要面對的對手是頂級陣容的英格蘭隊，相信2隊均會爭搶分組一龍頭寶座出線。

主推薦：

葡萄牙不讓分

其它參考推薦：

葡萄牙讓分和局

全場2•5大分

世足運彩 2026美加墨世足 wcup67 葡萄牙 哥倫比亞

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