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世足運彩／藍白軍團鋒線重砲壓境 Gemini推薦阿根廷勝出

聯合新聞網／ 台北訊
阿根廷球員心情愉悅備戰小組賽最終戰。 路透社
阿根廷球員心情愉悅備戰小組賽最終戰。 路透社

2026世足賽

世界盃小組賽J組 約旦 vs. 阿根廷

比賽時間：6／28 10:00

約旦後防線即將面臨本屆賽事最嚴苛的試煉。前兩戰狂丟5球的約旦防線，此役必須直接對抗阿根廷的世界級豪華鋒線，在防守移位與禁區制空權的絕對劣勢下，約旦中後衛群的對位處境顯得極其孤立無援。阿根廷前鋒群在創造絕佳進攻機會的品質與門前製造險境的把握度皆屬頂尖，此番交手無疑將演變成一場強弱懸殊的攻防演練。

從分組形勢來看，兩隊處境天差地別。阿根廷目前以兩連勝、積6分的優勢傲視J組，戰意依舊高昂；反觀兩戰盡墨的約旦已站在淘汰邊緣。在整體實力戰力評分上，阿根廷領先對手超過五百分，不論是近期的全場攻守氣勢還是市場預測，藍白軍團皆呈現全面壓倒性的優勢，兩國足球實力差距巨大。

莊家態度也十分明確，儘管國際不讓分客勝賠率給出2.38，顯得相當誘人且具備極佳的盤口投資價值。考量到約旦防守端門戶大開，而阿根廷進攻端把握度極高，本場賽事極可能形成大分走勢。綜合數據分析，全場進球數看好在3球以上，最終比分預計為3比0或4比0。

主推薦：

和局、阿根廷勝3：0或4：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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