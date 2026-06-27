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世足運彩／哥倫比亞與葡萄牙體能拉警報 Gemini 看好「雙方和局」

聯合新聞網／ 台北訊
葡萄牙球迷。 歐新社
葡萄牙球迷。 歐新社

2026世足賽

世界盃小組賽K組 葡萄牙 vs. 哥倫比亞

比賽時間：6／28 07:30

2026年世界盃K組小組賽迎來焦點大戰，由南美勁旅哥倫比亞對決歐洲強權葡萄牙。然而，隨著賽事進入關鍵階段，兩隊陣中主力面臨俱樂部多線作戰與國家隊長途奔波的雙重考驗，體能流失恐成為此役的最大隱憂。特別是陣容豪華的葡萄牙，在密集賽程下能否維持高強度的攻防轉換，將受到極大挑戰。

目前哥倫比亞以兩戰全勝、積分6分高居K組龍頭，葡萄牙則以1勝1和、積分4分緊追其後。國際不讓分平均賠率開出葡萄牙勝2.197、主隊哥倫比亞勝3.407、和局3.733。雖然市場預期強烈頃向世界排名第5的葡萄牙，但哥倫比亞近期的全場攻守氣勢與比賽推進的掌控度都處於高檔，兩隊在門前製造險境的把握度也均屬頂尖，這讓實力差距並不如賠率顯示般懸殊。

在哥倫比亞近況火熱與市場過度看好葡萄牙的衝突下，為了平衡雙方實力優勢並防範爆冷，此役的盤口投資價值正向和局靠攏。兩隊在體能受限下預期會踢得更加謹慎，雖然波膽方面不排除出現1比2的拉鋸比分，但綜合考量體能隱憂與盤勢防禦機制，雙方於常規時間握手言和的可能性最高。

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和局

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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