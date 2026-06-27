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世足運彩／體能受考驗仍握主導權 GPT推薦克羅埃西亞1：0或2：0迦納

聯合新聞網／ 台北訊
克羅埃西亞傳奇魔笛。 法新社
克羅埃西亞傳奇魔笛。 法新社

2026世足賽

世界盃小組賽L組 克羅埃西亞 vs. 迦納

比賽時間：6／28 05:00

克羅埃西亞排名第11卻只拿3分，這支強隊在密集小組賽與多名主力長期俱樂部多線作戰後，體能尾段的防線專注度已成隱憂，前兩戰進3球也失4球，攻得出去、守不穩，是盤口沒有把主勝壓到更低的主因。

國際不讓分平均賠率開在克羅埃西亞勝2.257、和局3.317、迦納勝4.257，莊家態度很清楚：名氣與實力仍站在克羅埃西亞這邊，但沒有給到絕對碾壓盤。這種賠率最怕的是熱門隊久攻不下，迦納目前1勝1和、1進球0失球，防守紀律足以把比賽拖進低比分節奏。

L組形勢讓克羅埃西亞沒有退路，英格蘭與迦納同積4分，克羅埃西亞3分，和局並不安全；迦納則有本錢先守再反。歷史直接交手可參考樣本有限，反而本屆已賽內容更有價值：克羅埃西亞曾以2比4不敵英格蘭，迦納則以1比0拿下巴拿馬，兩隊心態一攻一守相當鮮明。

近期表現細看，克羅埃西亞場均積分略高，門前製造險境的把握度也優於迦納，市場端對主勝仍保留盤口投資價值，代表莊家可能低估了克羅埃西亞在生死戰主動提速的能力。不過體能與失球問題限制上限，最有價值方向仍是克羅埃西亞勝，比分傾向1比0或2比0，總進球落在1至2球更合理。

主推薦

克羅埃西亞不讓分勝、克羅埃西亞1比0或2比0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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