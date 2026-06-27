快訊

落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

緊張情勢升級…中共海警船挑釁稱「中華民國不存在」 闖東沙水域對峙海巡

被成本逼急了？傳蘋果遊說川普政府 想向五角大廈黑名單陸企買晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／迦納只要逼和即可昂首晉級 Gemini推薦克羅埃西亞2：1

聯合新聞網／ 台北訊

2026世足賽

世界盃小組賽L組 克羅埃西亞 vs. 迦納

比賽時間：6／28 05:00

2026世界盃L組小組賽進入最殘酷的「終極生死割喉戰」，克羅埃西亞與迦納將迎來決定命運的正面對決。目前積分3分的克羅埃西亞，面臨著唯有奪勝才能確保晉級的巨大壓力；反觀手握4分的迦納，此役只要守和即可昂首挺進十六強。在退無可退的深淵邊緣，克羅埃西亞全隊上下展現出強烈的必勝決心，這股背水一戰的強大戰意，將成為左右本場戰局的關鍵鑰匙。

從莊家態度來看，國際不讓分平均賠率開出主隊克羅埃西亞勝2.257、和局3.317、客隊迦納勝4.257，盤口明顯向克羅埃西亞傾斜。雖然雙方近期的全場攻守氣勢差距並不明顯，且在缺乏世界排名實力評估數據支持下，市場共識仍展現極強的凝聚力。克羅埃西亞憑藉世界排名第11的底蘊，對決排名第73的黑色之星，整體防守體系更顯嚴密，市場普遍看好格子軍團能主導比賽推進的掌控度。

歷史交手紀錄顯示，克羅埃西亞對戰非洲球隊一向頗有心得。面對防守堅韌、力求不敗的迦納，克羅埃西亞在門前製造險境的把握度將是破局關鍵。預期本場將是一場防守至上的焦土戰，最終克羅埃西亞能以2比1（即預測比分1-2，克羅埃西亞勝）力克對手，順利搶下十六強門票。

主推薦

克羅埃西亞2：1迦納

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 克羅埃西亞 迦納 Gemini wcup68

延伸閱讀

世足運彩／生死邊緣搶分大戰！格子軍團對巴拿馬火力全開Gemini 推克羅埃西亞3:1或2:1

世足運彩／凱恩猛烈砲火對決迦納 分組龍頭之爭Gemini看好英格蘭3：1

世足運彩／克羅埃西亞體能疑慮壓不住盤口優勢 巴拿馬防線受壓GPT看好大分

世足運彩／格子軍團生死戰！克羅埃西亞可望修正防線問題 預測3：1勝巴拿馬

相關新聞

世足運彩／ 約旦攻守不在同一層級 ChatGPT 推薦阿根廷勝出

約旦雖以名義主隊出戰，但小組前兩戰全敗、失5球的壓力，已讓主場心理優勢更像止血工具，而非真正能翻盤的籌碼。阿根廷目前2勝0敗、進5球且未失球，狀態與自信都站在高點，面對排名第63的約旦，世界第1的壓迫

世足運彩／阿爾及利亞追分碰上奧地利守位盤 ChatGPT 推薦雙方和局

和局平均賠率壓在2.48，反而低於奧地利勝的2.843與阿爾及利亞勝的3.407，這不是一般強弱盤，而是莊家先把「踢平」列為最怕打出的結果。奧地利世界排名第24、阿爾及利亞第28，名次差距不大，盤面卻

世足運彩／宿命恩怨「希洪之恥」44年後再現？奧地利交鋒阿爾及利亞 Gemini 看好雙方和局

2026世界盃J組小組賽進入最後一輪生死關頭，除阿根廷一枝獨秀外，奧地利與阿爾及利亞同積3分緊隨其後。本場比賽的晉級情境極為微妙，奧地利目前握有2球的淨勝球優勢，此役只要力保不敗、踢和對手，便能穩穩以

世足運彩／民主剛果、烏茲別克防守鐵壁對決 Gemini推薦「雙方和局」

2026世界盃K組小組賽迎來關鍵對決，由民主剛果出戰烏茲別克。從兩隊的防守強度與進攻節奏來看，本場比賽預期將陷入低比分的小球泥淖。民主剛果前兩戰僅失2球，展現非洲球隊強悍的身體對抗與防守韌性；而烏茲別

世足運彩／民主剛果搶4分續命壓力更實際 ChatGPT 看好「不讓分勝出」

民主剛果帶著1分站上小組最後一輪，贏球才有把積分推到4分、保住晉級希望的本錢；烏茲別克兩戰全敗、失8球，目標已從出線轉向搶下隊史世界盃首分，兩隊戰意都在，但壓力性質完全不同。

世足運彩／哥倫比亞連勝氣勢碰上搶頭名壓力 GPT看好葡萄牙2：1

在2026美加墨世足小組賽中，哥倫比亞面對葡萄牙。哥倫比亞目前以2勝0敗的佳績領先，壓力則在於葡萄牙僅1勝1和。儘管兩隊狀態接近，卻仍預測葡萄牙以勝算更高，可能以2比1小勝哥倫比亞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。