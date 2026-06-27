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世足運彩／三獅軍團實力輾壓巴拿馬 Gemini看好推薦英格蘭3：0或4：0

聯合新聞網／ 台北訊
英格蘭隊。 歐新社
英格蘭隊。 歐新社

2026世足賽

世界盃小組賽L組 巴拿馬 vs. 英格蘭

比賽時間：6／28 05:00

2026世界盃L組小組賽進入關鍵末輪，晉級壓力與首名之爭成為各隊的兵家必爭之地。目前以4分積分暫居分組首位的「三獅軍團」英格蘭，雖有極高出線機率，但為了在32強賽避開其他小組強敵，此役勢必要全力爭勝以穩坐首名，求勝意志極為強烈；反觀遭遇二連敗、已提前宣告無緣晉級的巴拿馬，在毫無積分壓力的情況下，此役僅剩為榮譽而戰的最後尊嚴，力求打破本屆至今零進球的尷尬紀錄。

回顧兩隊歷史交手，巴拿馬在2018年世界盃曾以1比6慘敗給英格蘭。儘管本次國際不讓分賠率顯示客隊英格蘭勝賠為2.925、主隊巴拿馬為11.013，看似有些許懸念，但雙方在整體實力上存在巨大鴻溝。後端數據分析指出，兩隊有著高達360分的實力差距，英格蘭不論在近期的全場攻守氣勢、比賽推進的掌控度，或是門前製造險境的把握度，皆佔據壓倒性優勢，也讓此戰的盤口極具獲利空間。

在英格蘭爭取首名出線的強烈戰意與強攻節奏下，巴拿馬貧弱的防線恐難以招架。考量到雙方實力高度不對稱的格局，英格蘭勢必主導全場攻勢，本場比賽總進球數看好在3球以上，最終比分極可能落在3比0或4比0，由英格蘭輕鬆寫意奪下勝利。

主推薦

3球以上、英格蘭3：0或4：0

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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