世足運彩／梅西大輪休！阿根廷實力強勁 約旦要進球難如登天

世界盃小組賽J組 阿根廷vs. 約旦

比賽時間：06／28 10：00

德國與美國在踢完前2輪就確定拿到分組第1，第3輪走馬換將，結局令人相當錯愕的，德國輸給厄瓜多，美國輸給土耳其。現在早早拿到分組第1的阿根廷會不會如法炮製？

阿根廷總教練早早宣布這一場要大輪休，梅西不會排在先發名單，他的位置由今年在義甲聯賽科莫踢出身價的19歲小將帕茲接上，一些明星球員在這屆世界盃光環完全給了老大梅老闆，趁梅西輪休，大家都躍躍欲試，想要在這一場有所表現。

況且，約旦的實力絕非土耳其與厄瓜多能比，厄瓜多想搶晉級的慾望衝擊了德國防線，而土耳其的實力原本預期應該就比美國好。約旦已經確定小組墊底，2場比賽進2球掉5球，世界盃初體驗學經驗繳學費。有進球之後的下一個目標是第1分積分，但是想從衛冕軍阿根廷手中拿積分，恐怕要等下一屆了。

阿根廷每個球星都才華洋溢，都想有所表現，約旦要進球難如登天。

主推薦：

讓分0：2，阿根廷

其他參考推薦：

進球較多半場，下半場