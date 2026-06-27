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世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和！南韓晉級之路「只剩最後一口氣」

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世足運彩／克羅埃西亞魔笛最後一曲 迦納放棄主動權銅牆鐵壁會被攻破

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
「魔笛」莫德里奇最後一舞。 美聯社
「魔笛」莫德里奇最後一舞。 美聯社

2026世足賽

世界盃小組賽L組 迦納vs. 克羅埃西亞

比賽時間：06／28 05：00

英格蘭在第2輪被加納踢個0：0和局，現在變成3隊都有機會拿小組第1。迦納與英格蘭都是1勝1和，克羅埃西亞只有1勝1敗3分積分，如果克羅埃西亞這一場沒贏，3分積分而淨勝球負數，以小組第3來跟其他11小組比較，明顯會被刷掉。

迦納只要踢和就會有5分積分，能以小組第2晉級，所以會退回陣地堅守，克羅埃西亞原先被批評的速度太慢以及過度依賴魔笛的問題，因為迦納退守反而問題不大。在中場爭奪方面，克羅埃西亞有明顯優勢，包括經驗與主動攻擊控球權而造成的聲勢優勢。上半場兩隊試圖進攻，進球機會應該比較小，到了下半場時間逐漸流失，克羅埃西亞的密集搶攻，會讓退守的迦納沒有對英格蘭一般的銅牆鐵壁了。

主推薦：

進球較多半場，下半場

其他參考推薦：

總分大小2.5，小2.5

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