世足運彩／紅魔鬼快醒醒 紐西蘭誓言要擊敗你了！推2.5大分

世界盃小組賽G組 比利時vs.紐西蘭

比賽時間：6／27 11：00

身為G組種子球隊的比利時，在前2輪賽事陷入了苦戰，爆冷連續踢和埃及1：1、伊朗0：0。目前比利時積分2分，需全力求勝並多拿淨勝球。若此戰戰平，仍有希望競爭最佳小組第三名，但需比淨勝球，故本場比賽全力搶分是王道。

紐西蘭前2輪以2：2平伊朗、1：3輸埃及，目前手拿1分積分。總教練巴澤利誓言爆冷擊敗敵，力爭隊史世界盃首勝並晉級淘汰賽。紐西蘭要擊敗比利時，並且埃及贏伊朗，才能以小組第二晉級，或爭取成績最好的小組第三名之一。

比利時全隊身價5•48億歐元，是紐西蘭的15倍以上。隊內球星有德布勞內、盧卡庫及日前陪産欲歸隊的多庫等。比利時上場射門23次，一分未得。前2場共記射門39次，卻是靠對方烏龍打進1球。進攻發電機多庫回歸，希望能改進低迷的進攻火力。因為，退無可退了。

紐西蘭冀望效力於諾丁漢森林主力前鋒伍德進攻並防守反擊，但紐西蘭前場掉5球，加上兩隊實力與陣容懸殊，要完全封鎖比利時猛烈攻擊有點難度。

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