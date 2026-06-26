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世足運彩／若伊朗逼和埃及 就可能有好戲可看主推和局

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
伊朗賽前練習。 法新社
伊朗賽前練習。 法新社

世界盃小組賽G組 埃及 vs. 伊朗

比賽時間：6／27 11:00

世界盃開打之前大家都在討論，正在戰爭狀態的美國與伊朗，會不會在世界盃賽場上交手？現在美國拿到分組第1，如果伊朗在G組第3能擇優晉級，恰巧就會美伊之戰了。

G組目前埃及1勝1和4分積分在手，確定晉級，差別是會以小組第幾名晉級。比利時與伊朗都是2和2分積分，明天如果比利時恢復正常戰勝紐西蘭，會以5分積分晉級，要與如果踢和的埃及比淨勝球、比進球數，不管如何，埃及已經確定晉級了。那麼阿拉伯兄弟伊朗的命運呢？伊朗贏的話當然晉級，如果踢和的話，3分積分淨勝球0，還有不錯的機會晉級。

這一場不讓分賠率，埃及獲勝與和局的賠率相去無幾，比較合理的應該是伊朗的不敗，也就是伊朗受讓1球。另外兩隊不會太兇猛對撞，比分也不會高。

主推薦：

總分2.5：小

其他參考推薦：

角球大小8.5：小

2026世足賽

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