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世足運彩／埃及、伊朗對決陷低比分拉鋸戰 Gemini看好「雙方和局」

聯合新聞網／ 台北訊
埃及備戰伊朗，爭取小組第一資格出線。 美聯社
埃及備戰伊朗，爭取小組第一資格出線。 美聯社

2026世足賽

世界盃小組賽G組 埃及 vs. 伊朗

比賽時間：6／27 11:00

從國際不讓分平均賠率來看，主隊埃及勝賠2.827、和局2.907、客隊伊朗勝賠3.133，呈現出極為扁平且膠著的賠率結構。這組數值並未給予世界排名第20的伊朗實質優勢，反倒讓世界排名第29、剛拿下歷史首勝的埃及在盤口上微幅領先。和局賠率低壓在3.00以下，反映出莊家對於雙方實力高度均勢的戒備，預示這將是一場難分軒輊的拉鋸戰。

埃及前兩戰斬獲1勝1和積4分，上一場3比1逆轉紐西蘭更讓近期的全場攻守氣勢達到高點；伊朗則連吞兩場和局。雖然埃及在市場上被視為微弱熱門，但從數據面來看，埃及實質威脅與門前製造險境的把握度並未顯著超越伊朗。在極小的市場優勢下，此盤勢已觸發了莊家的冷門風險限制。

基於雙方在G組的晉級戰意與防守韌性，此役預估將落入低比分的防守戰節奏，總進球數落在1至2球之間，最終雙方極可能以1比1握手言和。

主推薦：

1比1和、總進球數1至2球

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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