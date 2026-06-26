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世足運彩／歐洲紅魔生死戰實力碾壓紐西蘭 Gemini推薦比利時3：0或3：1

聯合新聞網／ 台北訊
比利時爭取小組賽首勝和晉級門票。 路透社
比利時爭取小組賽首勝和晉級門票。 路透社

2026世足賽

世界盃小組賽G組 比利時 vs. 紐西蘭

比賽時間：6／27 11:00

紐西蘭前役遭埃及法老王薩拉赫領軍的鋒線徹底撕裂，後防要角芬恩蘇文面臨的防守壓力在末輪只增不減。本場關鍵對位將是紐西蘭薄弱的後防線，如何抵擋比利時由頂級球星領銜的黃金中前場。面對比利時極具侵略性的邊路切入與高水準的門前進攻威脅，紐西蘭若無法改善前兩戰共失5球的盯人失誤，恐將在開賽初期就陷入崩盤危機。

分組形勢上，世界排名第9的比利時前兩輪爆冷吞下二連和，目前僅積2分，此役有著退無可退的搶勝戰意。國際不讓分賠率開出客勝2.42、主勝高達13.857，莊家態度顯然對實力懸殊的兩隊有著明確防範。比利時在戰力評級與市場預期上皆佔據絕對優勢，跨洲際的巨大實力落差，讓這場比賽的勝負天平極度傾斜。

結合雙方近期的全場攻守氣勢，紐西蘭大開大闔的球風雖有一定進攻能力，但防守端門戶大開，預期此役將上演精彩的進攻對決。在比利時誓奪分組首勝的強烈企圖心下，全場總進球數看好3球以上（3+）的走向，最可能出現的參考比分為比利時以3比0或3比1大勝。

主推薦：

3球以上、比利時3：0或3：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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