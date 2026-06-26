快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／看似五五波維德角狀態明顯壓過沙烏地 ChatGPT看好不讓分勝出

聯合新聞網／ 台北訊
維德角全力搶勝。 新華社
維德角全力搶勝。 新華社

2026世足賽

世界盃小組賽H組 維德角 vs. 沙烏地阿拉伯

比賽時間：6／26 08:00

連逼西班牙0比0、烏拉圭2比2之後，維德角在心理層面已不再只是陪榜黑馬，兩場不敗累積2分，主隊身分帶來的不是地利想像，而是敢把比賽節奏往前推的底氣。沙烏地目前1和1敗、只進1球卻失5球，客場壓力加上防線連續被撕開，狀態落差相當明顯。

國際不讓分平均賠率開出維德角勝2.67、和局3.395、沙烏地勝2.77，表面看是五五波，莊家並未把維德角推成明顯熱門，這種接近平盤的價格其實帶有誘買沙烏地反彈的味道。不過從近期戰績看，維德角近5場2和3勝，場均拿分明顯高於沙烏地的1勝2和2敗，門前製造險境的把握度、防守穩定性也都高出一截。

歷史正式交手資料有限，參考價值不如本屆小組賽實戰。維德角已證明能扛住歐洲與南美強隊壓迫，沙烏地則在失球數上暴露問題。H組形勢下，維德角贏球就有機會把晉級主動權握住，不只是不敗，而是必須搶三分。

投注方向以維德角勝出為主，盤口投資價值雖不到極具獲利空間，但基本面與市場方向一致。比分節奏可看向三球以上，沙烏地若提早壓上，反而會讓維德角反擊空間變大。

主推薦：

維德角不讓分勝出

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 wcup64 維德角 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

世足運彩／西班牙主場壓力轉為反彈火力 對沙烏地GPT看好不讓分勝

世足運彩／晉級壓力升高盤口仍占上風 對維德角GPT推烏拉圭不讓分勝

世足運彩／突尼西亞防線崩盤 遇對手爭龍頭搶分壓力GPT推荷蘭不讓分及2.5大

世足運彩／沙烏地並非無還手能力但盤勢偏向南美強度 GPT推薦烏拉圭2:1

相關新聞

世足運彩／烏拉圭被迫提高進攻比重開放節奏 GPT看好西班牙勝出、3球以上

西班牙在2026美加墨世足小組賽中，面對烏拉圭時，雖有體能隱憂但仍被看好勝出。烏拉圭防線不穩，加上西班牙近期表現佳，預測西班牙可望以高比分獲勝。

世足運彩／看似五五波維德角狀態明顯壓過沙烏地 ChatGPT看好不讓分勝出

連逼西班牙0比0、烏拉圭2比2之後，維德角在心理層面已不再只是陪榜黑馬，兩場不敗累積2分，主隊身分帶來的不是地利想像，而是敢把比賽節奏往前推的底氣。沙烏地目前1和1敗、只進1球卻失5球，客場壓力加上防

世足運彩／兩隊皆有著強烈求勝與出線戰意 Gemini推薦西班牙2：1烏拉圭

世足小組賽中，西班牙對烏拉圭的比賽將成為關鍵焦點。西班牙積4分位居榜首，意圖全取三分躋身淘汰賽。烏拉圭則面臨重壓，尋求翻盤機會。預測西班牙以2：1獲勝。

世足運彩／明顯高出伊拉克一截、冷門空間不大 GPT推薦塞內加爾1：0或2：0

兩戰全敗、積分掛零的塞內加爾，已經沒有再把比賽拖進試探期的本錢；同組法國、挪威同為6分在前，排名第15的非洲勁旅若連伊拉克都拿不下，晉級希望幾乎只剩數學題。 國際不讓分主勝平均2.027，和局5.52

世足運彩／防線神撲抗沙攻勢 Gemini 看好維德角關鍵數據2：1勝出

此役決定分組晉級命運的關鍵，無疑落在維德角鋼鐵門神與沙烏地阿拉伯鋒線的直接交鋒。維德角門將在小組賽首輪面對西班牙時展現銅牆鐵壁般的防守，屢屢上演神仙撲救，本場他將直接對決渴望為亞洲足球正名的沙烏地阿拉

世足運彩／非洲雄獅與伊拉克生死戰 Gemini看好塞內加爾不讓分勝

2026美加墨世界盃I組賽，塞內加爾將對陣伊拉克，兩隊均遭遇兩連敗，積分尚未開張。專家分析，塞內加爾在陣容實力及近期表現上優於伊拉克，預測將於此役成功反彈，並看好低比分勝出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。