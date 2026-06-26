快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／兩隊皆有著強烈求勝與出線戰意 Gemini推薦西班牙2：1烏拉圭

聯合新聞網／ 台北訊
西班牙球星亞馬爾。 路透
西班牙球星亞馬爾。 路透

2026世足賽

世界盃小組賽I組 烏拉圭 vs. 西班牙

比賽時間：6／27 08:00

在2026年世界盃H組小組賽的關鍵戰役中，烏拉圭迎戰世界排名第二的強權西班牙，國際不讓分賠率開出烏拉圭獨贏5.89的高賠，和局亦有4.043，顯現出莊家對於「南美藍軍」爆冷取勝築起極高的門檻。儘管烏拉圭近期展現出頑強的韌性，意圖在深盤之下尋求爆冷翻盤的獲利空間，但在西班牙密不透風的防線與強大掌控力面前，這個極具誘惑力的冷門賠率，背後恐伴隨巨大的投資風險。

目前H組形勢陷入大亂鬥，西班牙雖以4分積分暫居榜首，但烏拉圭與大黑馬維德角同積2分緊追其後，此役兩隊皆有著強烈的求勝與出線戰意。西班牙主帥德拉富恩特已明確表態此役「唯有贏球」，力求順利以分組第一之姿晉級，避開淘汰賽潛在的強敵。

從兩隊近期的全場攻守氣勢來看，西班牙在比賽推進的掌控度上顯著優於對手，特別是在創造絕佳進攻機會的品質上，更讓烏拉圭相對平庸的防線面臨嚴峻考驗。數據評估指出，西班牙在整體市場預期與進攻表現上皆佔據絕對優勢，且並未顯露任何實質的爆冷風險。此役順應盤口走勢，看好「無敵艦隊」攻克烏拉圭，以1比2的比分全取三分，昂首晉級。

主推薦

西班牙不讓分勝、西班牙2：1烏拉圭

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

世足運彩 2026美加墨世足 西班牙 烏拉圭 wcup63 Gemini

延伸閱讀

世足運彩／西班牙退無可退！無敵艦隊誓展必勝決心 迎戰沙烏地Gemini推2:1

世足運彩／南美勁旅體能亮紅燈 慎防黑馬維德角爆冷Gemini仍推烏拉圭2:1

世足運彩／烏拉圭頂住首戰對沙烏地晉級壓力 Gemini推薦正確比分2:1

世足賽／烏拉圭遭維德角逼平 戰局陷入膠著 兩隊握手言和各取一分

相關新聞

世足運彩／烏拉圭被迫提高進攻比重開放節奏 GPT看好西班牙勝出、3球以上

西班牙在2026美加墨世足小組賽中，面對烏拉圭時，雖有體能隱憂但仍被看好勝出。烏拉圭防線不穩，加上西班牙近期表現佳，預測西班牙可望以高比分獲勝。

世足運彩／看似五五波維德角狀態明顯壓過沙烏地 ChatGPT看好不讓分勝出

連逼西班牙0比0、烏拉圭2比2之後，維德角在心理層面已不再只是陪榜黑馬，兩場不敗累積2分，主隊身分帶來的不是地利想像，而是敢把比賽節奏往前推的底氣。沙烏地目前1和1敗、只進1球卻失5球，客場壓力加上防

世足運彩／兩隊皆有著強烈求勝與出線戰意 Gemini推薦西班牙2：1烏拉圭

世足小組賽中，西班牙對烏拉圭的比賽將成為關鍵焦點。西班牙積4分位居榜首，意圖全取三分躋身淘汰賽。烏拉圭則面臨重壓，尋求翻盤機會。預測西班牙以2：1獲勝。

世足運彩／明顯高出伊拉克一截、冷門空間不大 GPT推薦塞內加爾1：0或2：0

兩戰全敗、積分掛零的塞內加爾，已經沒有再把比賽拖進試探期的本錢；同組法國、挪威同為6分在前，排名第15的非洲勁旅若連伊拉克都拿不下，晉級希望幾乎只剩數學題。 國際不讓分主勝平均2.027，和局5.52

世足運彩／防線神撲抗沙攻勢 Gemini 看好維德角關鍵數據2：1勝出

此役決定分組晉級命運的關鍵，無疑落在維德角鋼鐵門神與沙烏地阿拉伯鋒線的直接交鋒。維德角門將在小組賽首輪面對西班牙時展現銅牆鐵壁般的防守，屢屢上演神仙撲救，本場他將直接對決渴望為亞洲足球正名的沙烏地阿拉

世足運彩／非洲雄獅與伊拉克生死戰 Gemini看好塞內加爾不讓分勝

2026美加墨世界盃I組賽，塞內加爾將對陣伊拉克，兩隊均遭遇兩連敗，積分尚未開張。專家分析，塞內加爾在陣容實力及近期表現上優於伊拉克，預測將於此役成功反彈，並看好低比分勝出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。