世足運彩／烏拉圭被迫提高進攻比重開放節奏 GPT看好西班牙勝出、3球以上

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聯合新聞網／ 台北訊
亞馬爾。 法新社
亞馬爾。 法新社

2026世足賽

世界盃小組賽I組 烏拉圭 vs. 西班牙

比賽時間：6／27 08:00

西班牙前兩輪拿下4分且零失球，但主力多半歷經俱樂部高強度賽季，小組賽又遇到短休調度，體能隱憂確實存在；只是烏拉圭兩戰都和、進3球也失3球，防線穩定度不足，正好給西班牙控球消耗後找縫隙的空間。

國際不讓分平均賠率開出烏拉圭勝5.89、和局4.043、西班牙勝2.143，莊家明顯把西班牙放在優勢方，但客勝仍維持在2倍以上，並非毫無風險的強壓盤。這種盤型一方面承認世界排名第2與第16的差距，另一方面也把西班牙體能、輪換與烏拉圭硬度納入折價。

交手史上，兩隊在1950年世界盃踢成2比2、1990年世界盃0比0，近代西班牙則在2013年友誼賽3比1、聯合會盃2比1連續壓過烏拉圭。此戰心態也不同，西班牙贏球可穩住分組主導權，烏拉圭若只守平，還得看同組臉色。

近期表現換成白話看，西班牙場均拿分更高，門前製造險境的把握度也明顯勝出；市場給出的客勝盤口投資價值仍在。烏拉圭被迫提高進攻比重，反而可能把節奏推向開放，投注方向以西班牙勝出為主，比分節奏看3球以上較有價值。

主推薦

西班牙不讓分勝、3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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