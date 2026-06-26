世足運彩／非洲雄獅與伊拉克生死戰 Gemini看好塞內加爾不讓分勝

世界盃小組賽I組 塞內加爾 vs. 伊拉克

比賽時間：6／27 03:00

2026美加墨世界盃小組賽I組迎來命運之戰，同處兩連敗低谷的塞內加爾與伊拉克即將正面對決。兩隊在前兩輪接連吞敗，目前積分尚未開張，士氣皆陷入低迷，此役不僅是尊嚴之戰，更是保留晉級希望的關鍵對決。儘管雙方近期拿分效率同樣低迷，急需一場勝利重振軍心，但這場搶分大戰中，非洲雄獅塞內加爾不論在陣容實力還是近期的全場攻守氣勢上，顯然都比時隔40年重返世界盃舞台、正苦苦掙扎的亞洲鐵騎伊拉克更具重返正軌的本錢。

從國際不讓分賠率來看，主隊塞內加爾勝賠為2.027，和局5.527，客隊伊拉克勝賠則高達9.92，顯見莊家對於世界排名高達第15名的塞內加爾給予實質支持。即便伊拉克總教練阿諾德誓言奪下歷史性積分，但兩隊在世界排名與整體實力上存在巨大鴻溝。塞內加爾高達231分的戰力積分優勢，展現出其在門前製造險境的把握度高出一籌，在小組賽形勢緊繃下，此役極具獲利空間的盤口投資價值無疑向主隊傾斜。

歷史交手上，伊拉克過去防守端漏洞頻顯，前兩戰狂丟7球，而塞內加爾雖防線不穩，但比賽推進的掌控度仍維持在一定水準。此役雙方將展開高強度的防守博弈，預期總進球數將落在保守的1至2球之間。在市場強烈共識與戰力優勢的雙重加持下，塞內加爾有望成功反彈，以低比分的優勢退敵。

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塞內加爾不讓分勝

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網