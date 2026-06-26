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世足運彩／姆巴佩和哈蘭德巔峰對決 Gemini推薦法國3：1或2：１挪威

聯合新聞網／ 台北訊
哈蘭德、姆巴佩。 法新社
哈蘭德、姆巴佩。 法新社

2026世足賽

世界盃小組賽I組 挪威 vs. 法國

比賽時間：6／27 03:00

挪威與法國在2026世界盃小組賽前兩輪皆席捲二連勝，士氣正值巔峰。兩隊目前同積6分攜手晉級淘汰賽，此役不僅是爭奪I組龍頭的關鍵戰役，更是哈蘭德姆巴佩兩大超級神鋒的正面交鋒。挪威近期進攻火力全開，兩場狂轟7球；而法國在比賽推進的掌控度上更顯沉穩，展現出強大且高昂的爭勝鬥志。

從莊家態度來看，國際不讓分賠率開出客勝1.963，相較於主勝的4.477，顯然對世界排名高居第3的法國更具信心。雖然挪威陣中擁有進攻大器哈蘭德，但法國整體陣容深度與門前製造險境的把握度更勝一籌。根據後端數據分析，市場預期與近期表現均高度向法國傾斜，讓法國在盤口投資價值上顯得更具吸引力。

儘管兩隊過去未曾在世界盃殿堂交手，但這場強強對決絕非走過場。在雙方皆無晉級壓力的情況下，兩隊進攻核心將全力釋放。順應法國強大的鋒線火力和高度的市場共識，此役高機率上演大對攻，全場進球數看好在3球以上（3+）。綜合兩隊戰力，最終預測比分高機率落入3比1或2比1，由法國帶走勝利。

主推薦

3球以上、正確比分法國3：1或2：1

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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