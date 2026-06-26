世足運彩／挪威強攻藏被反擊打穿代價 GPT推薦法國勝出、3球以上

世界盃小組賽I組 挪威 vs. 法國

比賽時間：6／27 03:00

挪威與法國同拿6分，這場表面是小組龍頭之爭，實際上牽動淘汰賽籤位與強權姿態；挪威若想避開後續更硬路線，不能只求守住不敗，主場必勝心態反而可能把防線推到風險區。

國際不讓分平均賠率開出挪威勝4.477、和局4.06、法國勝1.963，客勝低於2倍，代表莊家仍把排名第3的法國放在明確優勢端。值得注意的是，挪威兩戰進7球火力不差，主勝卻被放到4倍以上，這不是單純看衰主隊，而是盤口認定法國面對開放戰更有收割能力。

兩隊歷史交手16次，法國7勝、挪威5勝、和局4場，並非一面倒；近代記憶中，挪威曾在2010年友誼賽2比1擊敗法國，但法國2014年也以4比0大勝還以顏色。這組對戰向來有進球空間，此役又碰上哈蘭德與姆巴佩世代招牌，節奏不容易悶住。

近期表現同樣偏向法國：法國前兩戰進6失1，場均拿分與門前製造險境的把握度都高過挪威；挪威進7球但也丟3球，強攻背後藏著被反擊打穿的代價。投注方向以法國勝出為主，比分節奏可往3球以上思考，客勝搭配大球是較有價值的路線。

主推薦：

法國不讓分勝、3球以上

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網