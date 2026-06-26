世足運彩／姆巴佩領軍高盧雄雞 力抗高空轟炸維京集團推大分

世界盃小組賽I組 法國vs.挪威

比賽時間：6／27 03：00

2026年世界盃足球賽I組贏來關鍵之戰，前兩輪均拿下勝利的法國與挪威，將於波士頓交鋒。挪威先後以4：1贏伊拉克，3：1贏塞內加爾。兩場狂轟進了7球，而哈蘭德個人包辦4球且連12場國家隊破門。法國亦不惶多讓，先以3：1贏塞內加爾，後3：0贏伊拉克，姆巴佩個人攻入了4球。兩隊雙雙取得6分，但法國以較佳得失球排榜首，法國今場只需和局便可首名出線。對於首名誰出線，球迷更開心的是看到兩大超級神鋒哈蘭德和姆巴佩的強強對決。而哈蘭德將與梅西、姆巴佩爭奪金靴獎。

法國目前排名世界第3，在2018年俄羅斯世界盃，以4：2擊敗克羅埃西亞奪得冠軍。2022年卡達世界盃，在點球之戰不敵阿根廷屈居亞軍。法國陣容完整且深厚，在各個位置皆有世界訂級球星坐鎮。由薩利巴與烏帕梅卡諾組成的中後衛鐵壁連線，前2場比賽僅失1球，防線穩固。

拜仁慕尼黑的奧塞、登貝萊等，這支球隊最恐怖的從來不是姆巴佩破記錄，而是這支球隊的人才濟濟，就連板凳球員也是千萬身價，整體陣容位置層次成熟度，都是本屆法國隊的最大競爭優勢。

挪威陣中有曼城中鋒哈蘭德、兵工廠厄德高。哈蘭德的優勢在於轉身射門的速度與精準度。

挪威哈蘭德高空轟炸威力十足。 新華社

他111場英超進了100球，他也能夠吸引對方大量防守資源，進一步替隊友創造空間與進攻機會。而厄德高能不能擺脫法國中場瘋狂圍剿，成功把球送到哈蘭德腳下是一大關鍵。

姆巴佩在左路的爆發力和內切射門總令人嘖嘖稱奇，直線加速衝刺能力更是世界頂尖，但挪威最好的防守就是進攻，用最粗暴的身體對抗和高空轟炸，撕裂法國隊。挪威憑藉哈蘭德，可以摧毀任何防線，但法國攻守兼備。兩隊都已晉級，也都可能輪換部份主力，但小組第一能換來較理想的淘汰賽籤位。法國有多點開花及頂級前鋒線還有豐富的大賽經驗，但睽違27年終於重返世界盃舞台的挪威，更想划槳一路走到最後寶座。

主推薦：

全場2•5大分

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法國不讓分

兩隊是否進球：是

挪威單隊0•5大分