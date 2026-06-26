世足運彩／西班牙再不振作32強就要對阿根廷 推薦0：1讓分勝烏拉圭

世界盃小組賽H組 西班牙 vs. 烏拉圭

比賽時間：06／27 08：00

今天早上德國被厄瓜多逆轉，給同樣南美球對烏拉圭很大的鼓舞。西班牙1勝1敗4分積分領先，但是萬一這一場輸給烏拉圭，西班牙就會掉到分組第2，萬一加萬一維德角又贏了沙烏地阿拉伯，西班牙甚至會掉到分組第3。

小組第1晉級面對的對手是J組第2，由阿爾及利亞與奧地利爭奪。小組第2要對到J組第1、狀態正好的阿根廷，這是大家都不願意在32強就發生的戲碼，那樣就表示西班牙或者阿根廷這樣的強隊在本屆世界盃「止步32強」。萬一西班牙掉到分組第3，要對到的是小組賽分組第1的美國、法國或者英格蘭。如果西班牙掉到分組第3，就是活該，誰叫他們贏不了小組賽。

烏拉圭2分積分在手，不介意再來第3場和局，3分積分還可以擇優晉級。但是那還是有風險，而且32強對手實力很強，最好就是直接拿下西班牙。烏拉圭在開賽之初會先搶攻看看，不行的話會馬上退守，把西班牙的節奏打不順，自己伺機防守反擊。

西班牙走的是底線傳中路線，角球的機會比較多。

主推薦：

讓分0：1，西班牙

其他參考推薦：

角球大小9.5，大9.5