世足運彩／K組末輪決戰！力抗哥倫比亞要搶下小組第一推葡萄牙2:1

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽K組 哥倫比亞 vs. 葡萄牙

比賽時間：6/28 07：30

這場終極對決由南美勁旅哥倫比亞硬碰歐洲豪門葡萄牙。對葡萄牙來說，這不只是為了從小組出線，更是力爭反超對手、搶下小組首名以避開淘汰賽潛在強敵的關鍵一戰。

葡萄牙進攻端最關鍵的點，無疑是中場大腦費爾南德斯（Bruno Fernandes）與C羅（C. Ronaldo）。在這種關鍵局中，B費在進攻三區的傳導創造力將是撕開對手防線的最強利刃。再加上邊路群的突破威脅，葡萄牙能隨時製造門前混亂。

哥倫比亞在連勝後士氣正盛，。後防核心桑切斯（Dávinson Sánchez）的高空球制壓與正面防守是哥倫比亞的防守資本；而進攻端則極度依賴迪亞斯（Luis Díaz）在邊路的高速反擊與撕裂能力。這也是葡萄牙必須戒備的地方。

盤口分析：

亞洲盤大致落在葡萄牙讓0.25到0.5球。在哥倫比亞兩連勝、葡萄牙第一戰爆冷平局的背景下，莊家依然堅定逆勢向葡萄牙讓0.5球推進。這種在強勢方題材受損時的強行升盤，是對葡萄牙實力的真實防範，建議順著盤勢走，關注葡萄牙取勝。

足彩神釣手推薦：

葡萄牙 -0.5（運彩盤 葡萄牙 不讓分勝）

預估比分：葡萄牙2-1

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