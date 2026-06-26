快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／哈蘭德、姆巴佩神級對決！挪威要掀起北歐風暴撼動法國推兩隊3:3

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
挪威球星哈蘭德(左)與法國姆巴佩(右)，在預賽就要對決了。 法新社
挪威球星哈蘭德(左)與法國姆巴佩(右)，在預賽就要對決了。 法新社

2026世足賽

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽I組 挪威 vs. 法國

比賽時間：6/27 03：00

這場終極對決由世界盃新勢力挪威硬碰傳統豪門法國。兩隊在前兩輪均取得兩戰全勝、6分全拿的戰績，雙雙提前鎖定32強淘汰賽席位。對雙方而言，這不只是爭奪小組第一名出線的尊嚴之戰，更是淘汰賽前檢驗自身爭冠含金量的最後一哩路。

法國進攻端最關鍵的點，無疑是核心姆巴佩（Kylian Mbappé）。在這種頂級強強對話中，他的邊路突破能力與無解的門前終結，將是摧毀對手防線的最強武器，整體實力與市場形象無疑是無可撼動的傳統高看方。

反觀挪威，本屆賽事士氣正盛，前兩輪擊敗伊拉克並以3-2險勝塞內加爾，大開大合的球風非常鮮明。隊中頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）具備單點爆破與無解的終結能力，一人即可牽制整條防線。這也是法國本場必須全面戒備的地方。

不過在兩隊皆已提前晉級、戰意上面臨頭名爭奪與輪換主力、避免傷兵的雙重博弈下，法國可能會進行陣容輪換。挪威若能利用哈蘭德的個人能力在反擊中不斷施壓，憑藉極其凶猛的進攻火力，要在這場對攻大戰中與高盧雄雞頑抗到底的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤初盤開出法國讓0.75球，後續法國賠率持續下降。初盤開的偏淺了，後續再透過名氣造熱法國的操作，讓挪威更有機會打出，建議關注挪威受讓。

足彩神釣手推薦：

挪威 +1（運彩盤 挪威 讓分0:2）

預估比分：3-3

想看更多賽事精闢分析，歡迎搜尋『足彩神釣手』

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 2026美加墨世足 wcup61 挪威 法國

相關新聞

世足運彩／姆巴佩領軍高盧雄雞 力抗高空轟炸維京集團推大分

世界盃小組賽I組 法國vs.挪威 比賽時間：6／27 03：00 2026年世界盃足球賽I組贏來關鍵之戰，前兩輪均拿下勝利的法國與挪威，將於波士頓交鋒。挪威先後以4：1贏伊拉克，3：1贏塞內加爾。兩場狂轟進了7球，而哈蘭德個人包辦4球且連12場國家隊破門。法國亦不惶多讓，先以3：1贏塞內加爾，後3：0贏伊拉克，姆巴佩個人攻入了4球。兩隊雙雙取得6分，但法國以較佳得失球排榜首，法國今場只需和局便可首名出線。對於首名誰出線，球迷更開心的是看到兩大超級神鋒哈蘭德和姆巴佩的強強對決。而哈蘭德將與梅西、姆巴佩爭奪金靴獎。 法國目前排名世界第3，在2018年俄羅斯世界盃，以4：2擊敗克羅埃西亞奪得冠軍。2022年卡達世界盃，在點球之戰不敵阿根廷屈居亞軍。法國陣容完整且深厚，在各個位置皆有世界訂級球星坐鎮。由薩利巴與烏帕梅卡諾組成的中後衛鐵壁連線，前2場比賽僅失1球，防線穩固。 拜仁慕尼黑的奧塞、登貝萊等，這支球隊最恐怖的從來不是姆巴佩破記錄，而是這支球隊的人才濟濟，就連板凳球員也是千萬身價，整體陣容位置層次成熟度，都是本屆法國隊的最大競爭優勢。 挪威陣中有曼城中鋒哈蘭德、兵工廠厄德高。哈蘭

世足運彩／哈蘭德、姆巴佩神級對決！挪威要掀起北歐風暴撼動法國推兩隊3:3

世界盃小組賽將迎來挪威與法國的對決，雙方均已鎖定晉級名額。法國王牌姆巴佩對抗挪威的哈蘭德，將成為關鍵焦點。盤口方面，法國讓分0.75，估計最終比分為3-3。

世足運彩/西班牙再不振作落居小組第2 32強就要對阿根廷了

今天早上德國被厄瓜多逆轉，給同樣南美球對烏拉圭很大的鼓舞。西班牙1勝1敗4分積分領先，但是萬一這一場輸給烏拉圭，西班牙就會掉到分組第2，萬一加萬一維德角又贏了沙烏地阿拉伯，西班牙甚至會調到分組第3。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。