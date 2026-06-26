世足運彩／哈蘭德、姆巴佩神級對決！挪威要掀起北歐風暴撼動法國推兩隊3:3

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽I組 挪威 vs. 法國

比賽時間：6/27 03：00

這場終極對決由世界盃新勢力挪威硬碰傳統豪門法國。兩隊在前兩輪均取得兩戰全勝、6分全拿的戰績，雙雙提前鎖定32強淘汰賽席位。對雙方而言，這不只是爭奪小組第一名出線的尊嚴之戰，更是淘汰賽前檢驗自身爭冠含金量的最後一哩路。

法國進攻端最關鍵的點，無疑是核心姆巴佩（Kylian Mbappé）。在這種頂級強強對話中，他的邊路突破能力與無解的門前終結，將是摧毀對手防線的最強武器，整體實力與市場形象無疑是無可撼動的傳統高看方。

反觀挪威，本屆賽事士氣正盛，前兩輪擊敗伊拉克並以3-2險勝塞內加爾，大開大合的球風非常鮮明。隊中頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）具備單點爆破與無解的終結能力，一人即可牽制整條防線。這也是法國本場必須全面戒備的地方。

不過在兩隊皆已提前晉級、戰意上面臨頭名爭奪與輪換主力、避免傷兵的雙重博弈下，法國可能會進行陣容輪換。挪威若能利用哈蘭德的個人能力在反擊中不斷施壓，憑藉極其凶猛的進攻火力，要在這場對攻大戰中與高盧雄雞頑抗到底的機會非常高。

盤口分析：

亞洲盤初盤開出法國讓0.75球，後續法國賠率持續下降。初盤開的偏淺了，後續再透過名氣造熱法國的操作，讓挪威更有機會打出，建議關注挪威受讓。

足彩神釣手推薦：

挪威 +1（運彩盤 挪威 讓分0:2）

預估比分：3-3

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